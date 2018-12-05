Как отдохнуть в горнолыжном Сочи и не разориться

Зимний сезон в олимпийской столице что называется не за горами, причем в этот раз, по данным местных властей, на горнолыжных склонах уже в начале года вновь ожидается аншлаг… Однако, как посчитали туркомпании, все чаще россияне стремятся сэкономить на таких турах: выбрать отель подешевле или же и вовсе приехать не в самый "горячий" период. Корреспондент "РГ" решила собрать самые популярные способы меньше тратить на отдых на сочинских горнолыжках.

Чтобы не таскать на себе спортинвентарь, можно воспользоваться услугами каршеринга. Фото: Ольга Максимова

Где жить

Отдых начинается с выбора отеля. В Сочи после активного предолимпийского строительства их огромное количество, причем и в самом горном кластере тоже. Но если хочется разместиться поближе к склонам в горнолыжный сезон, то лучше начинать мониторить сайты как минимум за два-три месяца до его открытия. Тогда еще будут места в самых доступных для кошелька отелях. К примеру, для одинокого путешественника на выбор хостелы от 900 рублей за сутки и небольшие частные гостиницы от 1500 рублей, семье же или большой компании стоит задуматься об апартаментах или аренде коттеджа - в среднем от 500 рублей в сутки с человека. В складчину апартаменты обойдутся во вполне разумную сумму.

Что же касается частного дома - чем больше вас, тем дешевле для каждого обойдется размещение. Ведь цена тут чаще всего фиксированная, и хозяин попросту не будет считать количество приехавших. Но и перебарщивать, разумеется, не стоит - не сидя же спать в конце концов…

Для тех, кто все же не успел, есть и другие способы сэкономить. Один из самых распространенных у райдеров со стажем - снять номер в отеле у моря.

- Так как пляжный сезон уже прошел, можно получить вполне достойные скидки в прибрежном кластере. Чаще всего выбирают гостиницы на Имеретинской низменности, все-таки она поближе к горам. Тут с конца ноября в отеле уровня три звезды за стандартный номер могут попросить совсем смешные акционные 300-1000 рублей с человека в сутки. Главное - следить за предложениями и не пропустить их, - говорит президент Ассоциации отельеров Сочи Василий Пахолюк.

Прогноз администрации города: 350 тысяч туристов примет на новогодние праздники горнолыжный кластер Сочи

Обилие вариантов для желающих найти жилье подешевле и в центральной части курорта. Ценник здесь начинается от тысячи рублей. Причем есть масса средств размещения, которые активно продвигают систему "все включено", а практически пустующие в это время санатории еще и готовы предложить различные лечебные процедуры.

На чем передвигаться

Туроператоры обещают в этом году на сочинских склонах аншлаг. Фото: Владимир Аносов

Многие спросят: "Как же снимать жилье так далеко от гор, ведь точно сомнительное удовольствие - везти свои лыжи потом в такую даль?" На этот вопрос тоже есть ответ. Так, опытные лыжники давно поняли, что удобнее всего передвигаться между кластерами курорта с помощью сервиса совместных поездок BlaBlaCar или же на машине каршеринга. Плюс у части приморских отелей уже появился свой бесплатный трансфер на горнолыжные курорты.

К примеру, в поездке с попутчиками попросят только за бензин. Причем сумму разделят между всеми пассажирами. К тому же спортинвентарь не придется два часа держать в руках, для него есть багажник.

Еще проще с сервисом поминутной аренды автомобилей. В городе уже активно предлагают свои услуги пять каршеринговых фирм. Есть как экономсегмент, так и премиум. На выбор предлагают более десяти различных моделей авто. Цены разнятся в зависимости от выбранной машины.

- Туристы и местные любители горнолыжного отдыха давно "распробовали" нашу услугу. Ведь из-за еще недостаточно развитого общественного транспорта каршеринг очень выгоден. Кому захочется стоять в ожидании переполненного автобуса, который будет ехать около двух часов из центра в горы, если можно доехать с комфортом за такую же цену или даже дешевле. Так, компании из пяти человек вскладчину каршеринговый автомобиль наверняка обойдется в более разумную сумму, - объясняет сооснователь одной из российских компаний, предлагающих поминутную аренду авто, Екатерина Макарова.

Где кушать

Провести новогодние праздники в горах - это очень романтично. Фото: Екатерина Лызлова

На снежном склоне аппетит проснется даже у самых крепких… Зная эту человеческую особенность, большинство фуд-кортов прямо рядом с горнолыжными трассами, конечно, стараются максимально подзаработать.

Вот тут и пригодится оплаченная в отеле в центре Сочи система "все включено". Причем не важно, что вы там только успеваете позавтракать и в лучшем случае поужинать. При желании можно попросить организовать вам стандартный ланч-бокс, который вы вполне можете взять с собой вместо обеда.

Выбравшие для размещения коттедж и вовсе самостоятельно могут приготовить все что душе угодно. В местных сетевых магазинах на большинство продуктов цены такие же, как и в других городах страны.

Если все же оказались голодными уже на месте и нет с собой никаких припасов, тоже выход найдется. На каждом курорте и в самом поселке Красная Поляна есть несколько мест, где можно вкусно и быстро перекусить, а главное - недорого.

Так, в Красной Поляне успешно функционирует несколько столовых с бюджетными завтраками, а почти во всех ресторанах горного курорта "Горки Город" есть скидки на обеды. Плюс вполне достойные по соотношению цена - качество закуски в кулинариях разместившихся недалеко от канатных дорог супермаркетов. А рядом с автобусной остановкой горнолыжного курорта "Роза Хутор" есть и легенда фастфуда - "Макдоналдс".

Конкретно

Размещение

Горный кластер - от 500 рублей с человека в сутки;

прибрежный кластер - от 300 рублей с человека в сутки.

Транспорт

Каршеринг: центр Сочи - "Роза Хутор" - 900 рублей в одну сторону за машину в целом;

Адлер - Красная Поляна - 600 рублей в одну сторону за машину в целом.

BlaBlaCar: центр Сочи - "Роза Хутор" - в среднем с человека 150 рублей в одну сторону;

Адлер - Красная Поляна - в среднем с человека 100 рублей в одну сторону.

Еда

Средний чек столовых в Красной Поляне - 300-400 рублей с человека;

средний чек кулинарий супермаркетов горнолыжных курортов - 250-350 рублей с человека;

средний чек на обед со скидкой в кафе в горном кластере - 600 рублей с человека.

Сравним

Стоимость ски-пасса на горнолыжных курортах Сочи

"Роза Хутор" "Горки Город" "Газпром" До 28.12.2018 г. 2950 рублей От 1700 рублей 3400 рублей 29.12.2018 - 07.01.2019 г. 3450 рублей 3200 рублей 3950 рублей С 08.01.2019 -07.04.2019 г. 2950 рублей 2800 рублей 2900 рублей

Источник: сайты горнолыжных курортов