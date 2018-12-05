Крымские ученые предложили использовать сточную воду для полива

Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского предложили новые эффективные способы преодоления дефицита воды на полуострове без колоссальных затрат. Одним из перспективных альтернативных источников могут стать доочищенные и очищенные сточные воды.

- Уже есть подобный опыт, - рассказал заведующий кафедрой природообустройства и водопользования факультета водных ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры КФУ Роман Захаров. - Но продолжать его не стали, поскольку в те годы поступало достаточное количество воды по Северо-Крымскому каналу. На повестке вновь вопрос использования вод городских канализационно-очистных сооружений (КОС), которых у нас достаточно много. Да, согласно действующим СанПиН, например, запрещено использование очищенных сточных вод для орошения овощных культур, картофеля и ягодников. Но их можно применять для орошения лесополос, лесопитомников, в том числе и питомников по выращиванию плодовых деревьев. Что, согласитесь, тоже актуально для аграрного сектора Крыма.

Как сообщил Захаров, ученые АСиА исследуют применение в сельском хозяйстве очищенных сточных вод на примере КОС поселка Советский, где дефицит воды ощущается очень остро.

- Мы выбрали именно этот объект потому, что там в 2017 году провели реконструкцию и теперь применяют современную технологию очистки, - поясняет Захаров. - Проект завершится в декабре. Мы проведем серию биотестирований этих очищенных сточных вод на различных культурах, как это принято по нормативам.

Можно ли будет применять эту воду в теплицах? По мнению Романа Захарова - да. Но ученый уточняет: если это защищенный грунт, в который вода подается по особой технологии. Да и сами КОСы необходимо модернизировать, попутно изучив их очищенную воду на выходе.

- Необходимо на законодательном уровне закрепить, что канализационно-очистные сооружения в обязательном порядке должны обеспечивать необходимые показатели очищенных вод с учетом наших СанПиНов в том случае, если они будут применяться для орошения в сельскохозяйственном производстве, - убежден Захаров. - Надо также исследовать влияние этих очищенных вод с учетом состояния почв, где они будут использоваться, и видов продукции, которую на них будут выращивать. А еще, что не менее важно, стимулировать субсидиями сельхозпроизводителей, применяющих эти очищенные сточные воды.

Кстати, как сообщил проректор по развитию приоритетных проектов КФУ Сергей Додонов, по подсчетам ученых вуза, ежесуточно в Крыму сбрасывают 700 тысяч кубометров воды, которую в дальнейшем не используют.

- А в КФУ разработали методику, с помощью которой такую воду можно очищать и затем сбрасывать в водоемы, применяя для сельскохозяйственных нужд, - сказал он. - При должной очистке ее можно употреблять даже в качестве питьевой.