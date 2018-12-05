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05.12.2018 14:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Доочистим и польем?

Крымские ученые предложили использовать сточную воду для полива
Текст: Елена Озерян (Симферополь)
Российская газета - Крым №7736 (273)
Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского предложили новые эффективные способы преодоления дефицита воды на полуострове без колоссальных затрат. Одним из перспективных альтернативных источников могут стать доочищенные и очищенные сточные воды.

- Уже есть подобный опыт, - рассказал заведующий кафедрой природообустройства и водопользования факультета водных ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры КФУ Роман Захаров. - Но продолжать его не стали, поскольку в те годы поступало достаточное количество воды по Северо-Крымскому каналу. На повестке вновь вопрос использования вод городских канализационно-очистных сооружений (КОС), которых у нас достаточно много. Да, согласно действующим СанПиН, например, запрещено использование очищенных сточных вод для орошения овощных культур, картофеля и ягодников. Но их можно применять для орошения лесополос, лесопитомников, в том числе и питомников по выращиванию плодовых деревьев. Что, согласитесь, тоже актуально для аграрного сектора Крыма.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Как сообщил Захаров, ученые АСиА исследуют применение в сельском хозяйстве очищенных сточных вод на примере КОС поселка Советский, где дефицит воды ощущается очень остро.

- Мы выбрали именно этот объект потому, что там в 2017 году провели реконструкцию и теперь применяют современную технологию очистки, - поясняет Захаров. - Проект завершится в декабре. Мы проведем серию биотестирований этих очищенных сточных вод на различных культурах, как это принято по нормативам.

Можно ли будет применять эту воду в теплицах? По мнению Романа Захарова - да. Но ученый уточняет: если это защищенный грунт, в который вода подается по особой технологии. Да и сами КОСы необходимо модернизировать, попутно изучив их очищенную воду на выходе.

Фото: Пресс-служба Самарского университета
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- Необходимо на законодательном уровне закрепить, что канализационно-очистные сооружения в обязательном порядке должны обеспечивать необходимые показатели очищенных вод с учетом наших СанПиНов в том случае, если они будут применяться для орошения в сельскохозяйственном производстве, - убежден Захаров. - Надо также исследовать влияние этих очищенных вод с учетом состояния почв, где они будут использоваться, и видов продукции, которую на них будут выращивать. А еще, что не менее важно, стимулировать субсидиями сельхозпроизводителей, применяющих эти очищенные сточные воды.

Кстати, как сообщил проректор по развитию приоритетных проектов КФУ Сергей Додонов, по подсчетам ученых вуза, ежесуточно в Крыму сбрасывают 700 тысяч кубометров воды, которую в дальнейшем не используют.

- А в КФУ разработали методику, с помощью которой такую воду можно очищать и затем сбрасывать в водоемы, применяя для сельскохозяйственных нужд, - сказал он. - При должной очистке ее можно употреблять даже в качестве питьевой.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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