Названы самые популярные горнолыжные курорты РФ

Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг самых популярных у туристов горнолыжных курортов России в этот зимний сезон. Была проанализирована их посещаемость, а также исследованы сами трассы для катания, доступность и безопасность склонов.

В числе лидирующих регионов оказались Краснодарский край, Московская область, Ленинградская область, Северо-Кавказский федеральный округ и Кемеровская область.

По данным составителей, в топ-10 популярных горнолыжных курортов России для зимнего отдыха попали сочинская Красная Поляна ("Роза Хутор" и "Горки Город"), Шерегеш в Кемеровской области, комплекс "Сорочаны" в Дмитровском районе Московской области и Домбай в Карачаево-Черкесии.

Следом в рейтинге идут фанпарк "Бобровый лог" в Красноярске, курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Игора" в Ленинградской области, "Солнечная долина" в Челябинской области, "Свияжские холмы" под Казанью в Татарстане и курорт "Гора Белая" под Нижним Тагилом в Свердловской области.

Как сообщили в агентстве, число любителей горнолыжного спорта и сноубординга в России ежегодно растет как минимум на десять процентов.