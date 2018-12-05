Ялтинский городской совет принял новый генплан муниципального образования, который, по словам главы администрации города Алексея Челпанова, остановит дальнейшую хаотичную многоэтажную застройку. За документ, который разрабатывался три года, и стратегию социально-экономического развития города до 2030 года депутаты проголосовали единогласно. Но многие общественники и архитекторы Ялты встретили его в штыки

По словам представителя проектного института "Геоплан" архитектора Романа Кожевникова, градостроительный документ предназначен для качественного, а не количественного развития города.

- Приоритеты - сохранение качества природной среды и повышение уровня комфорта жителей и гостей курорта, максимальное сохранение заповедных территорий, - пояснил Кожевников. - На территориях нового строительства предпочтение будет отдано застройке малой и средней этажности. При этом важно сохранение исторического наследия региона, реконструкция и строительство новых объектов санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплексов с увеличением доли круглогодичного организованного отдыха, сохранение и развитие базовой отрасли сельского хозяйства - виноградарства и виноделия.

Планируется строительство перехватывающих парковок, двухуровневой эстакады для транзитного транспорта, организация каршеринга, проката туристического вело- и электротранспорта, ограничение въезда в приморские поселки, создание сети канатных дорог.

- Сделан важный шаг в преодолении одной из самых актуальных для региона проблем - поставлен заслон уничтожающей курорт хаотичной многоэтажной застройке, - заявил Челпанов. - По сути пресечена деятельность тех граждан, которые пользовались режимом безвластия и устарелыми нормами предыдущего генплана. В результате в Ялте появлялись дома с превышением разрешенной этажности, но без документов. Теперь же мы перешли на новый этап правоустанавливающих отношений.

Принятию нового документа предшествовали общественные обсуждения. Также были получены профессиональные заключения о проекте специалистов муниципального, республиканского и федерального уровней, надзорных органов. Но часть ялтинских общественников по-прежнему считает, что принятая депутатами редакция лишь узаконивает сложившиеся при Украине уродливые самострои-многоэтажки в зонах ИЖС, ни одна из которых так и не была снесена. А чтобы легализовать высотки в Приморском парке, каждая из них выделена в функциональную общественно-деловую зону.

Есть и чисто ялтинское ноу-хау: для уже застроенных участков со статусом ИЖС придуман новый статус - "зона со спорной градостроительной ситуацией". В них депутаты оставляют возможность регулирования или уточнения территориальных зон правилами землепользования и застройки.

- Такая мера позволит в будущем привести строения в части размещения элементов благоустройства (детских площадок, парковочных мест) и инженерных сетей в соответствие с действующими строительными нормами и правилами, - считает член комитета по имущественным отношениям Ялтинского горсовета Алексей Яковенко.

Но противники генплана отмечают, что при строительстве в городе еще более трех миллионов квадратных метров жилья (то есть даже больше, чем фактически есть сейчас - 2,6 миллиона) в ближайшие 20 лет курорт застынет в больших, чем сегодня, пробках. И перехватывающие парковки тут не помогут, да и негде их размещать на подъездах к Ялте. А отдыхающие столкнутся с чудовищным дефицитом пляжного пространства - даже с учетом обещанного увеличения протяженности пляжей в округе на 12,2 километра. Ведь уже сейчас в городе не хватает около 60 тысяч пляжных мест. А что же будет, если, как предполагает стратегия развития города до 2030 года, население Большой Ялты вырастет с нынешних 138 до 155 тысяч человек, а количество посещающих округ за год туристов - с 431 до 855 тысяч человек?

Как считает юрист и девелопер с 35-летним стажем, градозащитник Анатолий Полуян, из-за отсутствия свободной земли плотность застройки в Ялте увеличится, средняя этажность неизбежно вырастет в три раза, зеленые зоны начнут стремительно сокращаться, а территории общего пользования будут изыматься в угоду застройщикам.

- Эти изъятия уже начались. И помимо жилищного строительства планируется возведение еще нескольких миллионов квадратных метров торговых, деловых, офисных, гостиничных зданий. Все побережье будет заполнено этими коробками, Ялта окончательно превратится в громадный жилой район и как курорт будет полностью уничтожена, - рисует свой мрачный прогноз Полуян. - И все это несмотря на то, что градостроительная емкость исчерпана уже давно, и она ограничена прежде всего пропускной способностью узких улиц. И ничего с этим сделать нельзя - нет места ни для новых высоток, ни для автомобилей их жителей. Поэтому, на мой взгляд, новая концепция генплана развития Ялты должна быть ориентирована на развитие через реконструкцию и капитальный ремонт с сохранением существующей высотности и плотности застройки, а также исторической среды и зеленых насаждений.

Оппоненты администрации напоминают, что еще летом 2017 года глава Крыма Сергей Аксенов на республиканском градсовете что называется в пух и прах раскритиковал предыдущий проект генплана и потребовал полностью поменять его концепцию, которая предусматривала сокращение санаторно-курортной и парковой зоны на 122 гектара. Но, как считают архитекторы, спустя год на-гора выдан практически тот же документ с легкими косметическими правками.

- Эта концепция защищает интересы только девелоперов - попытка заполнить железобетонными коробками все, что можно, вырубить зеленые насаждения - и конец курортному Крыму, - считает Анатолий Полуян. - Я еще год назад вносил свою поправку, предусматривающую высотное зонирование, применяемое во всех известных курортных городах Средиземноморья и других регионах. Оно предусматривает ярусное построение - чем ближе к морю, тем ниже этажность. В результате остаются открытые живописные виды на море, сохраняется ландшафт и общий силуэт города. В Ялте выбрали полностью противоположный путь.

В корне не согласны с утвержденным генпланом и активисты местных советов Территориального общественного самоуправления. Председатель комиссии по экологии и природопользованию совета ТОС "Симеиз" Сергей Гуременко готов часами показывать отправленные чиновникам и депутатам Ялты возражения к проектам. Но все они, считают общественники, были проигнорированы: ни одного ответа за последние месяцы ТОС не получил.

- Парки, проходы к морю, водоохранные зоны - все это передается в какие-то частные и окологосударственные структуры под предлогом экономического развития, - констатирует Сергей Гуременко. - А более чем 50 семьям с малолетними детьми и стариками новый генплан грозит выселением. Потому что складывается парадоксальная ситуация: люди имеют правоустанавливающие документы на землю и недвижимость, в которой они живут десятилетиями, а их дома включают в зоны рекреационного, санаторно-курортного или специального назначения, но только не в зоны жилой застройки. Эту недвижимость при наличии права собственности нельзя будет ни продать, ни передать по наследству. А если дом оказался на участке какого-то санатория и его владелец затеет реконструкцию, он будет иметь полное законное право в любой момент выселить людей, предоставив им, к примеру, альтернативу в Армянске.

В то же время депутаты горсовета уверяют, что более 800 ялтинцев, напротив, смогут дооформить свои земельные участки благодаря принятию нового генплана.

- Речь идет о гражданах, оформивших при Украине разрешения на получение земли, но не успевших ее оформить, - говорит Гуременко. - А сотни семей, которые уже век живут на этой земле и давно оформили свои участки, оказываются вне закона.

Мэр Ялты Алексей Челпанов признает наличие проблемных пунктов нового генплана, но обещает тщательно поработать над ними с помощью внесения поправок.

- Это касается прежде всего использования земель "Массандры", Крымского природного и Ялтинского горнолесного заповедников, некоторых населенных пунктов западной части городского округа, - уточнил Челпанов. - Поэтому уже на следующий год мы предусмотрели внесение изменений в спорные разделы документа в интересах прежде всего местных жителей - исключительно тех слоев населения, которые в этом нуждаются, кто оказался на спорных территориях и чьи интересы были в силу тех или иных причин не учтены. Новый генплан - это своеобразный старт движению региона вперед, новые возможности и перспективы.

Прямая речь

Роман Деркач, глава муниципального образования - председатель Ялтинского городского совета:

- Принятие генерального плана Ялты позволяет решить ряд социальных проблем муниципалитета, поэтому документ очень важен для развития нашего города. С утверждением генплана появляются территории для строительства детских садов, школ, спортплощадок, домов для отселения из аварийного жилого фонда, решения вопросов с очередностью льготников. Также это означает и новые возможности пополнения муниципального бюджета. В то же время строительство любого объекта выше девяти этажей будет в обязательном порядке выноситься на общественное обсуждение. А что касается центральной части города, то там это будет вообще недопустимо.