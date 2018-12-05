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05.12.2018 10:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трех волгоградцев задержали за сбыт 75 фальшивых двухтысячных купюр

Текст: Ирина Поволоцкая (Волгоград)

В Волгоградской области задержали трех подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр. По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области уже установлено 16 фактов расплаты фальшивками.

На Дальнем Востоке появились фальшивые купюры в 2000 рублей

По версии полицейских, подозреваемые орудовали преимущественно в Волгограде и Светлоярском районе области, иногда предпринимая вылазки в соседнюю Астраханскую область. Схема была такой - заходя в магазин, мужчины выбирали недорогие продукты, расплачиваясь за них поддельными двухтысячными купюрами. Вместе с продовольствием они забирали из кассы и немалую сдачу, но уже настоящими купюрами.

Когда в одном из магазинов обман вскрылся, продавец смогла вспомнить фрагмент госномера машины, на которой уехали злоумышленники. Это и помогло полицейским установить личности подозреваемых. Задержали их автомобиль в Светлоярском районе области. Осматривая машину, сотрудники полиции нашли в ней 75 поддельных двухтысячных купюр на 150 тысяч рублей и настоящие деньги, которые злоумышленники получали в качестве сдачи.

В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас все задержанные находятся под стражей, в отношении них возбуждено уголовное дело за изготовление, хранение или сбыт поддельных денег. По закону за такую деятельность можно получить до восьми лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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