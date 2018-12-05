Трех волгоградцев задержали за сбыт 75 фальшивых двухтысячных купюр

В Волгоградской области задержали трех подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр. По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области уже установлено 16 фактов расплаты фальшивками.

По версии полицейских, подозреваемые орудовали преимущественно в Волгограде и Светлоярском районе области, иногда предпринимая вылазки в соседнюю Астраханскую область. Схема была такой - заходя в магазин, мужчины выбирали недорогие продукты, расплачиваясь за них поддельными двухтысячными купюрами. Вместе с продовольствием они забирали из кассы и немалую сдачу, но уже настоящими купюрами.

Когда в одном из магазинов обман вскрылся, продавец смогла вспомнить фрагмент госномера машины, на которой уехали злоумышленники. Это и помогло полицейским установить личности подозреваемых. Задержали их автомобиль в Светлоярском районе области. Осматривая машину, сотрудники полиции нашли в ней 75 поддельных двухтысячных купюр на 150 тысяч рублей и настоящие деньги, которые злоумышленники получали в качестве сдачи.

В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас все задержанные находятся под стражей, в отношении них возбуждено уголовное дело за изготовление, хранение или сбыт поддельных денег. По закону за такую деятельность можно получить до восьми лет лишения свободы.