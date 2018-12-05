Троих жителей Ростова задержали за хранение оружия и боеприпасов

В Ростове-на-Дону задержали трех местных жителей за хранение автоматов, пистолетов и большого количества патронов.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, арсенал боеприпасов сотрудники угрозыска обнаружили в рамках оперативно-профилактических мероприятий.

- В ходе обыска у задержанных были изъяты похожие на гранаты предметы, три автомата, три пистолета, пустые магазины и большое количество патронов различного калибра, - добавили в пресс-службе.

Весь этот арсенал сейчас отправлен на экспертизу, а его владельцы находятся под подпиской о невыезде. По результатам экспертизы в отношении их будет принято процессуальное решение.