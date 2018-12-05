В Ростове за финансирование терроризма осудили двух человек

Жительницу Волгоградской области и ее знакомого судили за сбор средств на финансирование терроризма. По информации пресс-службы Северо-Кавказского окружного военного суда, обвиняемые полностью признали свою вину.

Как пояснили в пресс-службе суда, с декабря 2016 года они собирали деньги для своего знакомого, который хотел покинуть Россию, чтобы примкнуть к террорганизации.

По приговору суда оба признаны виновными: мужчине теперь придется провести восемь лет в исправительной колонии строгого режима, а женщине 3 года 6 месяцев в колонии поселения.

При этом в суде добавляют, что приговор пока не вступил в законную силу, и следовательно может быть обжалован.