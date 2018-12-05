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05.12.2018 10:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде задержали подозреваемого в нападениях на женщин

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Волгоградские полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в серии нападений на женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Фото: пресс-служба МВД по Красноярскому краю
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В начале ноября в правоохранительные органы поступили три заявления от жительниц Красноармейского района города. Во всех случаях поздним вечером возле подъездов домов на волгоградок набрасывался неизвестный с ножом. Двум 17-летним девушкам удалось оказать злоумышленнику сопротивление и вырваться, а 37-летняя женщина с ножевыми ранениями была госпитализирована. Каждая из потерпевших описала полицейским схожие приметы нападавшего.

Вскоре оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель того же района, ранее неоднократно судимый за угон и разбои. Из мест лишения свободы он освободился в феврале. Задержанный сознался в содеянном и сейчас находится под стражей.

В отношении него возбудили три уголовных дела по статьям "побои", "угроза убийством" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Если вскроются новые обстоятельства, уголовные дела могут быть переквалифицированы на более тяжкие статьи Уголовного кодекса РФ.

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