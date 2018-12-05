Аэропорты Уральского округа получили новые имена

Стали известны результаты голосования за новые имена для аэропортов Уральского федерального округа.

Напомним, конкурс "Великие имена России" завершился 30 ноября. Два месяца жители всех регионов голосовали за присвоение имен выдающихся соотечественников 47 воздушным гаваням страны.

Итак, международный екатеринбургский аэропорт Кольцово теперь будет назван в честь Акинфия Демидова - предпринимателя и отца-основателя горнозаводской промышленности на Урале. Под его началом было построено более 17 железных и медеплавильных предприятий. Демидовы вели также просветительскую и благотворительную деятельность, на Урале. За кандидатуру горнозаводчика проголосовало 48 409 человек - 36 процентов от числа всех участников опроса.

Другой известнейший на Среднем Урале деятель - писатель, автор знаменитых сказов Павел Бажов - в финальной гонке чуть-чуть отстал от победителя и набрал 32 процента.

Аэропорт соседнего Челябинска получил имя выдающегося физика Игоря Курчатова. Родоначальник советского атомного проекта родился в городке Сим (ныне - территория Ашинского района Челябинской области). Под руководством Курчатова была разработана первая в мире водородная бомба, и его же команда разработала термоядерную бомбу рекордной мощности.

Ученый получил 56 495 голосов - 45 процентов.

Тюменский аэропорт Рощино назвали в честь другого именитого ученого - Дмитрия Менделеева. Автор периодического закона химических элементов - одного из фундаментальных основ естествознания, со школьной скамьи знакомый каждому в виде той самой таблицы - появился на свет в Тобольске, в семье директора гимназии и училищ.

За автора классического труда "Основы химии" отдали свои голоса 75 696 человек - 61 процент.

Жители Сургута - крупнейшего города в Югре - проголосовали за имя человека, открывшего здесь нефть: Салманов Фарман Курбан-оглы. Геолог, доктор наук, он проработал в Западной Сибири почти 30 лет, участвовал в разведке более 130 месторождений нефти и газа. Салманов всегда был уверен, что в Сургуте есть нефть и сумел доказать: первая скважина в районе селения Мегион забила 21 марта 1961 года.

44 073 голоса (или 58 процентов) получил выдающийся нефтяник.

Новый Уренгой - крупный город на Ямале, "газовая столица России". Местному аэропорту присвоено имя еще одного известного нефтяника и первопроходца - Ивана Губкина. Его труд "Урало-Волжская нефтеносная область" наглядно проиллюстрировал огромный потенциал, который мог быть раскрыт при добыче нефти в этих регионах. В честь ученого назван город на левом берегу реки Пяку-пур, в 200 километрах от северного полярного круга - Губкинский.

За идеолога советской нефтяной геологии отдали свои голоса 37 047 участников опроса или 46 процента.

Кстати

Еще один международный аэропорт УрФО остается пока без имени: крупный промышленный центр Югры - Нижневартовск. По результатам голосования здесь также победил Салманов Фарман Курбан-оглы. "По решению экспертного совета, в городах, проигравших в конкуренции за имена, будет проведен второй тур. В шорт-лист добавят имя, следующее за финалистом", - пояснили устроители конкурса.