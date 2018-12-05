Кирилл Кирюханцев из Шадринска победил в номинации "Симпатия детей" всероссийского конкурса "Воспитатель года России".

На одном из занятий в детском саду Кирилл был пиратом Зоркий Глаз, который помогал ребятам искать ключи здоровья на острове. Фото: Архив Кирилла Кирюханцева

Официально должность Кирилла называется "инструктор по физической культуре". Для детей он Кирилл Андреевич, кое-кто его зовет "усатый нянь", хотя, в отличие от героя популярного фильма, усов у него нет. В детском саду "Росинка" у "няня" больше 200 воспитанников. Каждое утро они приходят к нему на зарядку - смешные, вялые, некоторые на ходу сны досматривают. Но как только звучат первые аккорды бодрящей музыки - все! Они уже в строю, на месте шагом марш!

Кирилл любит проводить спортивные праздники. Часто они проходят в форме игры. Кем только ни побывали малыши: кладоискателями, кавалеристами, космонавтами и даже олимпийцами. Детсадовцы стремились к победе вместе с настоящей олимпийской чемпионкой по тяжелой атлетике Аллой Важениной.

На всероссийском конкурсе Кирилл умудрился организовать из подопечных "щенячий патруль" наподобие того, что был в одноименном мультфильме. Детвора с удовольствием и легкостью подхватила девиз "Нам, щенкам, все по зубам", покорив жюри целеустремленностью и решительностью. А ведь финал проходил в далеком от Шадринска Орле. Кириллу пришлось работать с четырехлетками из средней группы, которых он до этого никогда не видел. Но, как говорится, профессионал - он и в Африке профессионал. Дети от физрука были в восторге.

В шадринском детсаду не скрывают: им очень повезло с Кириллом. Чего греха таить, сейчас даже в школе мужчины-педагоги - редкость. Воспитатель и сам считает, что детское учреждение без мужчины - все равно что неполная семья. А выбирать профессию Кирюханцеву не пришлось. Скорее она сама выбрала его. В семье у Кирилла три педагога: мама, бабушка и дедушка. Есть два младших брата, о которых он всегда заботился, поэтому нянчиться с малышней ему не привыкать. Когда учился в школе, ездил со старшеклассниками в загородные лагеря, возился с детворой. А после окончания университета устроился аниматором в детское кафе. Именно с этого началась его осознанная работа с детьми. Когда Кириллу предложили место в детском саду, он не раздумывая согласился.

- Увидел десятки широко открытых, любопытных, изучающих глаз и сразу понял: я здесь нужен, - говорит педагог.

И вот уже четвертый год он в "Росинке". Тщательно готовится к каждому занятию, ведь ребенок не прощает фальши, тонко чувствует настроение взрослых. Чтобы его увлечь и заинтересовать, надо самому быть искренним и открытым. Недавно одна мамочка на страничке Кирилла в соцсети написала: благодаря "няню" мой ребенок полюбил физкультуру.

А один из детсадовцев, Савелий, когда у него спросили, что бы он загадал, будь у него волшебная палочка здоровья, ответил:

- Чтобы все мои близкие не болели, а я был чемпионом.

Что может быть дороже этих слов?

Коллега настроила на победу

26-летний шадринский "нянь" и сам как большой ребенок. Во время конкурса так переживал, что ему потребовалась помощь. Хорошо, рядом оказалась коллега, психолог курганского детского сада № 131 "Ветерок" Наталья Буракова, кстати, лауреат Всероссийского конкурса профмастерства "Педагог-психолог России-2018". В Орле она была в составе жюри. Правда, работу Кирилла не оценивала, зато сумела настроить на победу.