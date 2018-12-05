В Курганской области на базе девяти ранее существовавших организаций образовано Инвестиционное агентство. В него вошли бизнес-инкубатор, Корпорация развития Зауралья, центры поддержки предпринимательства и экспорта и другие звенья инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.

Агентство займется поддержкой и сопровождением инвестпроектов, а также экспортоориентированных программ. При этом масштаб проекта не важен: как подчеркнул на встрече с бизнесом врио первого заместителя губернатора Андрей Саносян, с любым потенциальным инвестором будет проводиться индивидуальная работа.

- Нам необходимо обеспечить благоприятный инвестиционный климат в регионе, создавать максимально комфортные условия для ведения бизнеса, - подчеркнул чиновник.

В следующем году в Зауралье появятся новые формы господдержки бизнеса. Например, с января начнут действовать курсы по обучению предпринимателей деловому английскому языку и подготовке IT-специалистов. Для сферы информтехнологий также рассматривается вопрос о снижении ставки по упрощенной системе налогообложения. Она уже установлена по микрозаймам - 7 процентов годовых - также для IT-проектов и обрабатывающих производств. Возвращается субсидирование лизинга оборудования - 30 процентов первого взноса предпринимателю компенсируют. Власти также обещают местным производителям помочь организовать сбыт продукции: с этой целью уже проведено несколько встреч с представителями нефтедобывающей и перерабатывающей отраслей.