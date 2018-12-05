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05.12.2018 19:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Торговые ряды

Москва лидирует по прозрачности госзакупок
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск №7737 (274)
Столица осталась лидером по прозрачности госзакупок. Седьмой год подряд Москва возглавляет Национальный рейтинг прозрачности закупок (НРПЗ). На втором месте - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, который годом ранее не входил даже в топ-10. Тройку лидеров замыкает Республика Татарстан, которая в прошлом году занимала второе место.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Замыкают пятерку лидеров Чувашия и Тамбовская область. В топ-10 по прозрачности также вошли Севастополь, Якутия, Смоленская, Архангельская и Самарская области. В аутсайдерах Магаданская область, Калмыкия, Чукотка, Ненецкий автономный округ, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Ямало-Ненецкий автономный округ, республики Алтай и Бурятия, Чечня.

В 2018 году доля договоров, заключенных с малым и средним бизнесом, достигла 80 процентов

На региональные закупки сегодня приходится свыше половины всего рынка госзакупок, высокой прозрачностью из них обладают лишь 32 процента закупок (на два процента меньше, чем в прошлом году), в то время как в отрицательную область попали 39 процентов (30 в 2017-м), а в нейтральную - 29 процентов. Эти показатели из года в год улучшались, но 2018-й дал сбой. Тем не менее, по словам Виктора Симоненко, председателя оргкомитета рейтинга, по итогам исследования можно говорить о том, что наметился стабильный тренд на увеличение прозрачности госзакупок, так как выросло количество проводимых электронных аукционов до 81,2 процента.

Фото: Предоставлено Прокуратурой Москвы
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"Если два года назад доля электронных процедур составляла 60 процентов, то теперь, ввиду последних законодательных изменений, касающихся полного перевода конкурентных процедур закупок в электронную форму с 1 января 2019 года, этот показатель превысит 90 процентов, - добавляет генеральный директор Единой электронной торговой площадки Антон Емельянов. - Электронизация закупок - это верный шаг со стороны государства, потому что именно она позволит повысить эффективность расходования государственных средств. Электронная форма торгов призвана обеспечить прозрачность за счет анонимности подачи заявок участниками закупок и минимизации возможности сговора коррумпированных заказчиков и поставщиков".

Кроме того, увеличилось среднее количество участников с 2,65 до 2,96. Как следствие, сильно упал индекс потерь государства в условиях низкой конкуренции. Также из года в год растет количество договоров, заключенных с представителями малого и среднего бизнеса. В 2018 году на них пришлось уже 80 процентов договоров.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Елена Березина
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