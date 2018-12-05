Столица осталась лидером по прозрачности госзакупок. Седьмой год подряд Москва возглавляет Национальный рейтинг прозрачности закупок (НРПЗ). На втором месте - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, который годом ранее не входил даже в топ-10. Тройку лидеров замыкает Республика Татарстан, которая в прошлом году занимала второе место.

Замыкают пятерку лидеров Чувашия и Тамбовская область. В топ-10 по прозрачности также вошли Севастополь, Якутия, Смоленская, Архангельская и Самарская области. В аутсайдерах Магаданская область, Калмыкия, Чукотка, Ненецкий автономный округ, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Ямало-Ненецкий автономный округ, республики Алтай и Бурятия, Чечня.

В 2018 году доля договоров, заключенных с малым и средним бизнесом, достигла 80 процентов

На региональные закупки сегодня приходится свыше половины всего рынка госзакупок, высокой прозрачностью из них обладают лишь 32 процента закупок (на два процента меньше, чем в прошлом году), в то время как в отрицательную область попали 39 процентов (30 в 2017-м), а в нейтральную - 29 процентов. Эти показатели из года в год улучшались, но 2018-й дал сбой. Тем не менее, по словам Виктора Симоненко, председателя оргкомитета рейтинга, по итогам исследования можно говорить о том, что наметился стабильный тренд на увеличение прозрачности госзакупок, так как выросло количество проводимых электронных аукционов до 81,2 процента.

"Если два года назад доля электронных процедур составляла 60 процентов, то теперь, ввиду последних законодательных изменений, касающихся полного перевода конкурентных процедур закупок в электронную форму с 1 января 2019 года, этот показатель превысит 90 процентов, - добавляет генеральный директор Единой электронной торговой площадки Антон Емельянов. - Электронизация закупок - это верный шаг со стороны государства, потому что именно она позволит повысить эффективность расходования государственных средств. Электронная форма торгов призвана обеспечить прозрачность за счет анонимности подачи заявок участниками закупок и минимизации возможности сговора коррумпированных заказчиков и поставщиков".

Кроме того, увеличилось среднее количество участников с 2,65 до 2,96. Как следствие, сильно упал индекс потерь государства в условиях низкой конкуренции. Также из года в год растет количество договоров, заключенных с представителями малого и среднего бизнеса. В 2018 году на них пришлось уже 80 процентов договоров.