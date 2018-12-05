На Ямале прокуроры проверят данные о "золотом парашюте" замглавы города

Прокуратура ЯНАО обратила внимание на ситуацию вокруг заместителя главы города Лабытнанги. Добившись через суд выплаты без малого 1,6 миллиона рублей "пенсионных", чиновница вернулась в мэрию на прежнюю должность.

В середине ноября городской суд Лабытнанги рассмотрел иск Ольги Бульс к администрации муниципалитета о взыскании выплат, причитающихся работнику при увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Соответствующее решение имеется в картотеке дел на официальном портале инстанции.

Свои требования замглавы мотивировала тем, что когда трудовой договор с ней был расторгнут, она получила выплату из расчета трех месячных заработков. В то время как по закону Ямало-Ненецкого автономного округа при ее стаже на муниципальной службе (а это ни много ни мало 26 лет 8 месяцев) ей полагается поощрение из расчета восьми размеров месячного содержания.

Исковые требования суд удовлетворил: с администрации Лабытнанги в пользу чиновницы решено взыскать 1 588 062 рубля с копейками.

Вскоре, однако, в прессе появилась информация, что ушедшая на пенсию сотрудница вернулась в мэрию на прежнюю должность. Это подтверждает официальный сайт местных органов власти: Ольга Бульс действительно значится заместителем главы.

"Информация, которая содержится в материалах СМИ требует проверки, документации. Обращение будет перенаправлено в прокуратуру города Лабытнанги для проведения проверки", - сказал агентству РИА Новости представитель окружной прокуратуры.