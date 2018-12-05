Екатеринбургское издательство реализовало, без преувеличения, сенсационный проект - вернуло в историю Урала имя выдающейся личности, по масштабу сравнимой с отцами-основателями горного края Татищевым и де Генниным. Именно Аникита Ярцов первым стал официально называть наш регион Уралом. Он занимал должность главного горного начальника в Екатеринбурге всего пять лет и за это время сумел вывести здешние заводы из системного кризиса и более чем в два раза увеличить золотодобычу.

По сегодняшним меркам эту генерал-майорскую должность можно сравнить разве что с полпредской: Ярцов подчинялся непосредственно монарху. В 70 лет он начал писать "Российскую горную историю" - анализ состояния горнозаводской отрасли. Рукопись 200 лет хранилась в архиве Санкт-Петербургского горного университета, не публиковалась никогда. Целый год составитель и научный редактор издания Николай Кретов расшифровывал неразборчиво написанные и исчерканные страницы. О том, какую роль сыграл Аникита Ярцов в развитии экономики региона, исследователь рассказал корреспонденту "РГ".

Ярцов приехал на Урал, по сути, в роли антикризисного управляющего?

Николай Кретов: Да, в то время после не очень продуманной приватизации в России проявились признаки упадка и кризиса. Вечный двигатель российской экономики, сделавший страну великой державой, - мощный государственный, точнее сказать, казенный сектор сформировался на Урале при Татищеве и де Геннине. Но в середине XVIII века, при Елизавете, он фактически прекратил существование: заводы раздали в частное - партикулярное - владение. Для государства эта масштабная приватизация имела серьезные последствия, казенный сектор был обескровлен. Опомнились через четыре-пять лет: самые мощные заводы, такие как Гороблагодатские, вернули в казну, но полтора десятка все же остались в частных руках.

Впоследствии, при Екатерине II, не придумали ничего лучше, как уничтожить систему управления горных дел, созданную при Татищеве и де Геннине: такой губительной реформы не было за всю историю горного дела.

Интересно, что бы он сказал про современное состояние экономики?

Николай Кретов: Думаю, вряд ли у него изменилось бы мнение. Вступая в должность, Аникита Сергеевич застал обескровленную государственную промышленность и разрушенную систему управления. Вам это ничего не напоминает? Он описывает ситуацию как "глубочайшую катастрофу" и "поражение горного дела". Мы надеемся, пишет он, что потомки учтут этот безобразный опыт и больше такого не повторится.

В то время в России не было управленческих кадров, равных выпестованным на Урале, - здесь знали, как нужно работать и что делать в кризисных ситуациях

Вырвать заводы из частных рук ему, естественно, было не по зубам. Но он начал воссоздавать систему управления.

Строить государственную вертикаль?

Николай Кретов: Причем выстроил он ее не путем реформ, а консервативными методами - усилил влияние государства, где было возможно. В моем понимании его деятельность очень напоминает сегодняшнюю ситуацию. За пять лет Ярцов упорядочил заводоуправление, успешно вывел Урал из кризиса и получил за это орден. Другая его заслуга - развитие золотодобычи: он выжал все что можно из всецело государственной отрасли. При нем за пять лет добыча золота увеличилась более чем в два раза. Вот какой был управленец!

Все это благодаря его таланту?

Николай Кретов: Не только. В то время в России не было управленческих кадров, равных выпестованным на Урале - созданной де Генниным школе, первый призыв которой прошел отец Ярцова. Здесь знали, как нужно работать и что делать в кризисных ситуациях.

В XVIII веке "питомцы" этой школы построили сильные казенные заводы. Когда из "высших" интересов в период бироновщины их отдали выходцам из Саксонии, те за три-четыре года умудрились просто сровнять все с землей: выгода от перспективнейших заводов, Гороблагодатского например, пропала. Вот тогда все убедились, что здешние управленцы - люди стоящие и в чем-то превосходящие специалистов из Западной Европы.

Золото, а не люди. Кстати, о благородном металле: как Ярцову удалось совершить такой прорыв?

Николай Кретов: Золотая лихорадка на Урале при Ярцове еще не началась, но серьезный интерес к золоту уже был. Аникита Сергеевич ставил себе в заслугу разработку новой технологии золотопромывки. Он специально несколько раз выезжал на Березовские промыслы, чтобы понять характер залегания металла. Для увеличения добычи принял множество мер, среди прочего - перенос плавки шлиха в Екатеринбург. Поясню: в то время золотоносная порода промывалась на заводах - двух крупных и трех небольших фабриках. До приезда Аникиты Сергеевича, чтобы получить драгоценный металл, тяжелый осадок (шлих) плавили там же, на Березовских промыслах. И одно из первых его распоряжений - перенести плавку концентрата непосредственно в Екатеринбург.

Для борьбы с хищениями, надо полагать?

Николай Кретов: В 1798 году он прибыл в Екатеринбург, а уже через год построил здание горной лаборатории (нынешний колледж имени Ползунова), чтобы драгметалл плавили буквально под его присмотром. И сразу добыча золота выросла в два с лишним раза! С того момента Урал стал золотым краем, а Ярцова наградили орденом. Думаю, если бы он к тому же превозносил императора Павла, то еще больше наград получил бы за это золото.

А как он выстраивал отношения с олигархами?

Николай Кретов: Скажем так, судил по их делам. Например, о Савве Яковлеве отзывался с большим уважением: единственные приватизированные предприятия, которые преодолели кризис и пришли в цветущее состояние, - заводы семейства Яковлевых, Верх-Исетский в том числе. А вот о Турчаниновых говорил с раздражением, мол, посмотрите, что они сотворили с Полевским, Северским, Сысертским заводами, какая потеря для казны.

Ярцов использовал административные методы давления на бизнес?

Николай Кретов: Внеэкономических рычагов он не применял. И в результате за пять лет ни с кем не поссорился, а это редкость - вспомните, что с Татищевым было.

На ваш взгляд, какова главная заслуга Ярцова?

Николай Кретов: Он вывел Урал из кризиса. Без него наш регион, возможно, не был бы таким, каков он уже три века. После периода царствования Екатерины развитие могло пойти по другому пути - существовали бы свои заводы в каждой губернии. При Ярцове сложился огромный горнозаводской край, вне зависимости от административного деления. И Аникита Сергеевич, по сути, дал ему имя: именно он впервые в распоряжениях, а после в рукописи начал употреблять слово "Урал". Он писал об уральском протяжении (в современном смысле это край или регион). До него заводы именовали сибирскими либо Пермской или Оренбургской губернии, а Ярцов ввел понятие "уральские заводы". Это чрезвычайно важный момент, который никто не оценил за двести лет, пока рукопись была недоступна.

Дословно

Аникита Ярцов, "Российская горная история":

"Всякому бы лестно получать в свое владение подобные заводы, не давая за них вдруг большого капитала… Из сего и можно заключить, колико потомки наши должны остерегаться от подобных, к ущербу государственного интереса, неосмотрительных оценок!.. Сие замечание не для чего иного здесь внесено как для осторожности будущих потомков наших, на случай отдач каких-либо казенных заведений".

Справка "РГ"

Аникита Ярцов родился в Екатеринбурге в семье горного офицера, учился в екатеринбургских школах, пошел на горную службу, первым из уральцев окончил Московский университет, при Берг-коллегии приобрел квалификацию пробирного мастера. Строил заводы, руководил ими. С именем Ярцова связано внедрение в металлургическое производство ряда новшеств - вагранок, поршневых воздуходувных печей, приборов для измерения прочности чугуна. В 1797-1802 годах - главный начальник Канцелярии Главного заводов правления. Затем занял "полуотставную" должность в Сенатской комиссии по реорганизации горного ведомства. Награжден двумя орденами Святого Владимира, а также орденом Святой Анны за удвоение золотодобычи на Урале. В отставке с 1807 года работал над рукописью "Российской горной истории".