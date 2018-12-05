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05.12.2018 20:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Проценты любят счет

На Урале займутся повышением финансовой грамотности
Текст: Алена Маркина (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО №7737 (274)
В Свердловской области приняли комплексную программу повышения финансовой грамотности до 2023 года.

Отдельные мероприятия такой направленности в регионе идут постоянно: посильный вклад вносят вузы, банки, коммерческие организации и госструктуры. Например, в течение года занятия и встречи со школьниками и пенсионерами проводили специалисты Уральского управления Банка России, лекции и мастер-классы - федеральный минфин. Однако средоточием компетенций решено сделать Уральский государственный экономический университет: здесь создан региональный центр финграмотности.

- Цель работы - содействие формированию финансово грамотного поведения жителей. Мы планируем решить четыре задачи: изучить и адаптировать лучший опыт в этой сфере, создать эффективные и доступные информационные ресурсы для потребителей финансовых услуг, разработать образовательные программы, проводить мероприятия, способствующие повышению финграмотности. Важно охватить все возрастные группы населения, - пояснила министр финансов области Галина Кулаченко.

36 процентов россиян не понимают связи между доходностью вложений и риском их потери, 72 - не могут распознать финансовую пирамиду

Планируется, что на базе центра будут проходить образовательные мероприятия, консультации, распространяться информационные и учебные материалы, осуществляться методическая помощь преподавателям, проводиться просветительские кампании, тематические семинары, конференции и многое другое.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Эксперты подчеркивают: потребность в финансовых знаниях огромная. Директор Высшей школы госуправления при правительстве РФ Игорь Шевалкин отмечает, что по уровню финансовой грамотности российские школьники в первой пятерке мирового рейтинга, однако самая важная задача - обучение взрослого, финансово активного населения. Причем к каждой категории нужен свой подход. По его словам, в пирамиду "Кэшбери" вложились уже состоявшиеся люди, хотя их и предупреждали всеми возможными способами. Любопытно, что согласно данным национального агентства финансовых исследований 36 процентов россиян, интересующихся личными инвестициями, не понимают связи между доходностью вложений и риском их потери, 72 - не могут распознать финансовую пирамиду, а 88 процентов опрошенных не знают, какие институты защищают их права на рынке финансовых услуг.

Кстати, значительная часть обращений от свердловчан в службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России связана с непониманием особенностей работы тех или иных инструментов.

- По сути, люди жалуются на собственную финансовую безграмотность. Например, многие заемщики считают: если у них возникли проблемы с выплатами, то это основание для пересмотра кредитного договора. На самом деле это право банка, но никак не его обязанность, - отмечает руководитель службы Михаил Мамута. - К нам поступают жалобы на дивидендную политику эмитентов акций, на законность действий страховщиков… Все это говорит о том, что финграмотность населения требует серьезной работы.

Общество Образование Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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