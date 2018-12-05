На Урале ребенок сломал позвоночик, упав в подвал

В Каменске-Уральском 12-летний школьник во время прогулки во дворе многоэтажки поскользнулся и упал с высоты двух метров в подвальное помещение. Случаем заинтересовалась прокуратура и Следственный комитет.

Инцидент произошел первого декабря в семь вечера по местному времени.

- Ребенок получил травму в виде компрессионного перелома позвоночника. Он госпитализирован, угрозы для жизни нет, - сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Свердловской области. - Начата проверка соблюдения требований ФЗ об охране жизни и здоровья граждан.

Изначально делом занялась полиция, но Следственный комитет поставил перед прокуратурой вопрос о передаче им материалов проверки.

- Защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности органов СК, - говорится на официальном сайте ведомства.