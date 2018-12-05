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05.12.2018 14:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале девочку-подростка госпитализировали после драки у школы

Текст: Татьяна Воробьева

В Краснотурьинске у здания школы подрались школьницы. В результате одна из участниц конфликта оказалась в больнице. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.

В полиции о рукоприкладстве узнали 26 ноября: к ним обратилась бабушка одной из девочек (той, что угодила после драки на больничную койку). Она просит привлечь к ответственности 14-летнюю школьницу, которая избила ее внучку.

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Обращение в территориальном отделе зарегистрировали: возбуждено административное расследование по статье "Побои".

"По предварительной информации, причиной случившегося были оскорбительные сведения в соцсети. Школьницы вступили в переписку и договорились встретиться. К сожалению, разойтись миром у них не вышло. На следующий день после драки девочки обратились в больницу, и одну из них госпитализировали", - рассказал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

О тяжести полученных школьницей травм пока не сообщается (правоохранительные органы ждут заключения врачей). Известно, что обе девочки раньше в поле зрения полиции не попадали.

"Инициирован вопрос о передаче в производство следственных органов СК России материала проверки по факту драки между подростками", - добавили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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