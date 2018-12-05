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05.12.2018 20:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кадры нетто

Система образования выпускает тысячи логистов, но они не востребованы бизнесом
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7737 (274)
Судя по порталам поиска работы, в регионе на одну вакансию логиста приходится три резюме. Казалось бы, работодатель может выбирать, но по факту отрасль испытывает недостаток качественных специалистов. К такому выводу пришли в Уральской логистической ассоциации.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Современный логист - это не кладовщик, а человек, обладающий компетенциями менеджера, технолога, финансиста, юриста. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Современный логист - это не кладовщик, а человек, обладающий компетенциями менеджера, технолога, финансиста, юриста. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Мало быть диспетчером

- На первом этапе мы отсекли дублирующиеся объявления, потом - по рабочим специальностям (тракторист, кладовщик и т.п.). В итоге из 5419 вакансий и 12 417 резюме осталось 227 и 657 соответственно, - говорит президент ассоциации Николай Тушин. - Современный логист - это сплав технолога, менеджера, финансиста, юриста и менеджера по продажам, а программы высшего образования направлены на подготовку только технологов. В экономических вузах есть специальность "торговое дело", там обучают организации продаж, заключению договоров, но не дают технологической специфики логистики. В рамках цифровизации экономики этот дисбаланс будет только усиливаться.

Бизнес предлагает университетам Екатеринбурга скооперироваться и разработать отдельный курс по транспортной логистике. Также, по мнению предпринимателей, необходима отдельная программа подготовки квалифицированных рабочих.

Фото: depositphotos.com
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- Сегодня среднее профобразование в нашей отрасли практически отсутствует, водительскую категорию "Е" можно получить в автошколе ДОСААФ и еще нескольких, автоэлектрики почти исчезли, - рассуждает гендиректор компании "Автоколонна 1212" Ирина Шведова.

- Программы подготовки водителей-профессионалов категории "Е" нуждаются в доработке, - развивает мысль Александр Лашкевич, директор по взаимодействию с отраслевыми организациями ГК "Деловые Линии". - Во-первых, в теоретическую часть надо включить материалы по специфике грузового транспортного средства с прицепом. Во-вторых, должно быть больше практики. В качестве отдельного курса - безопасное вождение в сложных условиях, в том числе на автостраде. Несколько уроков экономичного вождения также не будут лишними.

По оценке предпринимателей, уровень подготовки ребят, приходящих на практику логистами после колледжей и техникумов, оставляет желать лучшего. Но с них и спроса меньше, чем с бакалавров. Если специалисту со средним профобразованием достаточно уметь обрабатывать заявки и контролировать оплату счетов, то от выпускников вузов требуется быть сведущими в сервисе, претензионной деятельности, формировании логистических цепочек и диспетчерском сопровождении заказов. Однако у молодежи чаще всего отсутствует комплексное видение их будущей работы. Именно поэтому эксперты настаивают на увеличении прикладной части обучения - это поможет начинающим специалистам быстрее адаптироваться в реальной экономике.

Стандарт от работодателей

Со своей стороны логистический бизнес готов взять на себя стажировку преподавателей, ведь не секрет, что сегодня существует разрыв между квалификацией педсостава образовательных учреждений и технологиями, которые внедряют предприятия. Надо сказать, что это большой шаг вперед: по данным опроса, который провел Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), реальный сектор активно поддерживает профориентацию школьников, охотно проводит экскурсии, однако всего шесть процентов опрошенных оказались задействованы в развитии системы независимой оценки профессиональных квалификаций, а в разработке профстандартов и образовательных программ - и того меньше.

У молодежи чаще всего отсутствует комплексное видение их будущей работы. Именно поэтому эксперты настаивают на увеличении прикладной части обучения

- Один из приоритетных проектов в 2018-2019 годах - применение независимой оценки квалификаций при проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального и высшего образования, разработанным на базе профстандартов. В Свердловской области итоговую либо промежуточную аттестацию по семи квалификациям прошли всего 25 процентов студентов, успешно справились 15. На демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills заявилось 202 человека (180 выпускников и 22 студента), результат выше среднего показали 51,5 процента, - приводит "говорящие" цифры исполнительный вице-президент СОСПП Татьяна Кансафарова.

Программа "Уральская инженерная школа", которая реализуется в регионе с 2016 года, судя по отчетам минпрома и минобра, привела к положительным сдвигам, но бизнес считает, что ее пора пересматривать, так как требования рынка меняются очень быстро. В частности, по словам Татьяны Кансафаровой, в региональный компонент госстандарта общего образования необходимо включить основы цифровой экономики, а для 50-ти наиболее востребованных рабочих специальностей ввести сквозные цифровые компетенции и обучение на симуляторах-тренажерах с использованием виртуальной реальности.

Теоретики и практики не в одной цепочке

- Интернет-технологии меняют принципы развития личности, - соглашается Сергей Бушуев, проректор по научной работе Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС). - Вуз, как и любое предприятие, - это место, где создается Big Data. Обработав большие данные, можно много сказать о свойствах конкретного выпускника, качестве его подготовки. Мы тратим пять миллионов рублей в год на стипендии студенческим коллективам и еще 10 миллионов на финансирование их руководителей, а предприятия никак не используют эту прикладную научную работу, хотя для них она фактически бесплатная. Работодатели ищут кандидатов в интернете, потом кадровая служба их тестирует, но все равно о возможностях сотрудника узнаешь, когда начинаешь ему зарплату начислять. Если перенести поиски на площадки учебных заведений, ошибок в наборе персонала станет меньше и на практику будут привлекать студентов не вслепую.

Фото: depositphotos.com
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По мнению представителя высшей школы, для обеспечения качества образования необходимо создать конкурентную среду уже в вузе. В качестве эксперимента он сам вел публичный рейтинг студентов, обновляя его каждые две недели. Ожидал, что из 36 человек за первое место будет бороться треть лучших, но оказалось, что те, кто традиционно плетутся в хвосте, могут планомерно улучшать свои результаты и подниматься вверх, тогда как у отличников зачастую слабые остаточные знания - сказывается привычка штудировать учебники и конспекты накануне экзамена. Естественно, такая информация быстро забывается.

Решением проблемы "взаимной глухоты" системы образования и бизнеса могут стать фонды целевого капитала. Подобный, в частности, уже функционирует в Санкт-Петербургском университете путей сообщения, в декабре аналогичную структуру собирается открыть и УрГУПС. Смысл фондов в том, что учредители и благотворители получают возможность непосредственно влиять на материально-техническую базу и корректировать развитие вузов. Так, в Петербурге учредителем фонда выступила крупная логистическая компания - за два года в создание вузовской лаборатории логистики было вложено более двух миллионов рублей.

Повысить качество образования помогут и реальные бизнес-кейсы. На их основе студенты разработают научные идеи, универсальные решения проблем, с которыми сталкиваются предприятия. Сейчас задачки зачастую берутся из учебных пособий или придумываются самими профессорами: компании не дают доступа к данным - это коммерческая тайна, хотя технологии обезличивания информации давно не в диковинку, подчеркивает доцент кафедры мировой экономики и логистики УрГУПС Дарья Кочнева.

Общество Образование Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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