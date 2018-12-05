Уходящий 2018-й уральские отельеры называют супер-сезоном. Все понимают, что год рекордов в сфере гостеприимства в Екатеринбурге стал возможен благодаря чемпионату мира по футболу. Однако благоприятное лето сменилось изменчивой осенью, которая принесла известие о том, что надежды на проведение в столице Урала всемирной выставки ЭКСПО-2025 не сбылись. На что теперь рассчитывает гостиничный бизнес?

Эхо мундиаля

Рекорд повторится нескоро - в дни ЧМ по футболу Екатеринбург посетили более ста тысяч иностранных гостей. Загрузка отелей составила 67,3 процента (годом ранее, например, она была на уровне 55,7). Эксперты отмечали неравномерную заполняемость номеров (она менялась от игры к игре) и объясняли ее в том числе переносом деловых мероприятий. Однако большинство владельцев гостиниц с удовлетворением подсчитывало выручку и со страхом ждало тихий низкозагруженный август. Но удивил и он - как раз отсутствием "постсобытийного синдрома".

- В августе сработал отложенный спрос. Помимо всплеска делового туризма мы увидели туризм "по следам ЧМ" - приезжали французы, немцы, итальянцы. Кроме того, стало больше гостей-спортсменов. Вырос средний доход на номер, - рассказал исполнительный директор Клуба отельеров Екатеринбурга Виктор Салин.

Удачный постфутбольный сезон зарядил владельцев гостиниц оптимизмом, тем более что на горизонте уже маячила главная промышленная выставка планеты. Однако, изучая мировой опыт проведения ЭКСПО, отельеры не спешили возводить новые гостиницы. По их мнению, разумнее строить апартаменты или жилые кварталы, которые потом можно использовать как обычное жилье. Тем более что рост сегмента апартаментов уже стал новым трендом рынка недвижимости и, по общему мнению, продолжится даже без ЭКСПО.

Пожалуйте в апартаменты

Апартаменты - это номера с кухонными зонами. Практически отдельная квартира, в которой ее жилец чувствует себя, как дома, но при этом от уборки освобожден. Кстати, спрос на апартаменты - яркое подтверждение увеличения деловой активности в мегаполисе. Удобно и выгодно - приглашенный компанией иногородний специалист может прожить в такой квартире достаточно долго, при этом цена аренды составит около 30 тысяч рублей в месяц, что в несколько раз ниже стоимости номера в гостинице.

Для Екатеринбурга во многих сегментах складывается отличное соотношение спроса и предложения. Это тот случай, когда рынок успешно сам себя регулирует

- Сейчас спрос в данной категории практически удовлетворен, но он постоянно растет. Долгосрочное проживание востребовано у самых разных гостей, а выбор апартаментов объясним безопасностью и понятными условиями, - говорит представитель управляющей компании Людмила Михайлова.

- Для Екатеринбурга во многих сегментах складывается отличное соотношение спроса и предложения. Это тот случай, когда рынок успешно сам себя регулирует, - считает член правления Клуба отельеров Екатеринбурга Тамара Клишина.

Одного Иннопрома мало

Успешно проведенный мундиаль, как и опыт других событий международного масштаба, к счастью, не вырвал представителей сферы гостеприимства из реальности. Главным трендом они считают ориентацию на внутренний спрос.

- От ЧМ мы получили позитивный эффект, но это уже в прошлом. Сейчас растет спрос на корпоративный сегмент. Плюс деловой туризм - идет переориентация Урала на обновление производств, деловую инициативу. Сюда мы и будем вкладываться. Строится и конгресс-холл, ежегодно проводится выставка "Иннопром", масштабные корпоративные и спортивные мероприятия... Наша задача - убедить, что "три звезды" могут обеспечить качественный туризм разного профиля. Ведь только на одном Иннопроме прожить нельзя, - считает исполнительный директор конгресс-бюро Екатеринбурга Оксана Трофимова-Ниденталь.

По ее словам, уже сейчас гора Белая не справляется с потоком туристов. Поэтому горнолыжникам можно и нужно предлагать загородные отели. Критерии самой подходящей гостиницы выявляет отраслевой конкурс "Уральская звезда" - не случайно в этом году там появилась номинация "Лучший отель в городах с населением до 400 тысяч человек". Такой объект может успешно принять как бизнесменов, так и спортсменов.

Впереди у владельцев и персонала гостиниц еще одна горячая пора - новогодние праздники. Самый подходящий случай обкатать новую стратегию развития отрасли. По словам Виктора Салина, январские каникулы обычно обеспечивают неплохую загрузку. Российские туристы едут на Урал посмотреть достопримечательности, покататься на горных лыжах, искупаться в аквапарке. Многих привлекает и открывшийся совсем недавно дельфинарий-океанариум. Так что проигрыш ЭКСПО отели Урала не убьет.