Почему в больницах подделывают записи в медкартах и гонятся за планом

После того как у пациентов появилась возможность в режиме онлайн посмотреть свою медицинскую карту, в Екатеринбурге не стихают скандалы. С первого октября свердловчане, застрахованные по системе ОМС, получили доступ к врачебному документу сразу на двух порталах - госуслуг и ТФОМСа. Более шести тысяч пациентов уже успели досконально изучить информацию в медкарте, и примерно каждый двадцатый обнаружил приписки. Большинство выплеснуло гнев в соцсетях, а 300 человек подали обращения в ТФОМС с требованием разобраться и наказать.

Темная карта

"Удивительные вещи. Оказывается, я каждый месяц к какому-либо врачу хожу. Хотя в реальности в больницу почти год не заглядывала", - недоумевает молодая екатеринбурженка на портале "Ю-мама". "Узнала пикантные подробности: по медкарте я - постоянный посетитель венеролога! При том что заглядывала к нему всего один раз по формальному поводу - за справкой! За моральный ущерб с них надо компенсацию взыскать", - возмущается другая. "Это все придумывают, чтобы деньги со страховой получить?" - спрашивает третья.

Решили и мы в редакции проверить свой больничный статус. И что же? Данные как минимум о семи визитах к врачам поликлиники № 6 вызвали у моей коллеги Елены большие сомнения. Конечно, события годичной давности сложно воспроизвести точно, но никаких прививок (в карте есть аж две записи о вакцинации) Елене не ставили. Лживы и сведения, что фельдшер проводил какой-то неотложный прием и "оказывал помощь вне медицинской организации". Всего, по нашим подсчетам, за одного сотрудника "РГ" из фонда медстрахования больница № 6 Екатеринбурга получила чуть более полутора тысяч рублей за неоказанные медицинские услуги. Навар небольшой, но сам факт того, что твоими данными пользуются в корыстных целях по меньшей мере неприятен.

В региональном ТФОМСе, куда мы обратились за комментариями, сразу признались: приписки - это реальность. Даже не стали, как это было лет пять назад, пенять на сбои в электронной базе и неточности в оформлении документов.

- Почему несуществующие услуги попали в список оказанных? Во-первых, человек мог просто забыть о какой-то. Правда, так бывает с пациентами, часто общающимися с врачами. Во-вторых, медицинская организация случайно или нарочно предъявила к оплате услугу, которая в действительности не оказывалась. Здесь мотив вполне понятен: медпомощь оплачивается из средств системы ОМС и за каждый случай лечения пациента больница может получить дополнительные деньги, - пояснила Елена Денисламова, пресс-секретарь регионального ТФОМСа.

Деньги за подпись

В пресс-службе регионального минздрава в приписках ничего необычного не увидели. Но подчеркнули: огульно чернить врачей не стоит, в каждом случае необходимо детально разбираться. А для этого человек должен подать жалобу.

Да и как не признать факт очковтирательства, когда жалоб - десятки. Согласна, можно подзабыть рядовой визит к врачу. Тем более что многие нюансы взаимодействия поликлиник и ТФОМСа, детали финансовой отчетности пациенты просто не знают: фиксируется и оплачивается и минутный "забег" к участковому, чтобы получить справку или рецепт, и визит врача домой для подтверждения смерти. А если вы оформляете карту для госпитализации или курорта, то будьте уверены: каждый указанный в документе специалист получит деньги за свою подпись. Но согласитесь: неотложную помощь при серьезном заболевании или вакцинацию человек в здравом уме не забудет.

Более шести тысяч уральцев успели досконально изучить информацию в медкарте, и примерно каждый двадцатый обнаружил приписки

До сих пор сотрудники поликлиник, где практиковали приписки, были убеждены: свою медкарту владелец никогда не увидит. Документ курсировал между врачебными кабинетами, не попадая в руки пациента, или лежал в картотеке. Так что соблазн внести дополнительную запись и потом отчитаться перед начальством или ТФОМСом о выполнении плана весьма велик.

По данным активистов "Лиги пациентов", львиная доля приписок приходится на вакцинацию и диспансеризацию, поскольку по этим показателям сверху устанавливается план. За его выполнение положены премии, а за срыв - штрафы.

- Как показали выборочные проверки, фальсифицируется как минимум 30 процентов всей фиксируемой в документах медпомощи, - утверждает президент "Лиги пациентов" Александр Саверский.

План по переломам

Когда в нашей стране появилась страховая медицина, предполагалось, что контроль за деятельностью и расходами бюджетных медучреждений будут вести страховые компании. Ведь значительная часть финансирования идет из ТФОМСа. Но, как показала жизнь, прозрачности достичь не удалось.

- Обнаружить приписки в ходе рутинной экспертизы представителями страховых компаний практически невозможно. В год эксперты проверяют сотни тысяч историй болезни и амбулаторных карт, но доля пациентов, опрашиваемых лично, невелика, и сопоставить информацию, полученную у них, с записями в документе сложно, - говорит Елена Денисламова.

- Сейчас мы разбираемся в одной ситуации: женщина утверждает, что месяц не может попасть к нужному специалисту, а по записям в карточке она уже дважды за этот период была на приеме, - рассказывает эксперт одной из уральских страховых компаний Александр Залесский. - За приписки предусмотрены серьезные штрафы. Но медики добровольно никогда не признаются в фальсификации, а пациент доказать свою правоту может только с уликами на руках. Поэтому советую с жалобами обращаться напрямую в прокуратуру. Там хотя бы на допрос медика вызовут.

Как ни странно, несмотря на шумиху и возмущенные посты, на Урале пока не нашлось желающих привлечь к ответственности руководство поликлиник. Большинство разоблачителей хоть и негодует, но медиков жалеет: дескать, они штампуют липу не от хорошей жизни. Но все понимают: надо ломать не конкретных медиков, а систему. Ведь очевидно, что ложь на поток поставлена с ведома главных врачей.

- Планы, от выполнения которых во многом зависит и финансирование медучреждения, и конкретная зарплата врача, губят медицину. Доходит до смешного. Знакомый травматолог недавно сокрушался: в этом месяце не выполнит план по пациентам, а значит, премии не видать. Так что ему теперь - идти в темный переулок и добиваться наплыва больных? - возмущается Александр Залесский.

- Приписками занимаются не ради личного обогащения врачей, а для получения финансовых средств и отчетности главврачей, которым спускают сверху план, - говорит представитель ОНФ, директор Фонда независимого мониторинга "Здоровье" Эдуард Гаврилов.

Прививка правды

Тактика открытого информирования пациентов о содержимом медицинских карт должна помочь изжить фальсификацию, уверены в ТФОМСе и минздраве. Медкарта перестала быть "темным" документом, а контролировать ситуацию отныне могут не только страховые компании, но и пациенты. Не случайно новый тренд уже окрестили в народе "прививкой правды". Другой вопрос - поможет ли она излечиться от болезни?

Опыт "прививок" у нас уже есть. Первые скандалы с врачебными приписками разгорелись еще три года назад. Бум возмущения охватил тогда Москву и еще десяток регионов страны, где запустили пилотный проект цифровизации медицинских услуг. Жители "пилотников" получили возможность на сайте госуслуг изучать свои медкарты. Понятно, открыли много интересного. Тогда, кстати, было возбуждено немало уголовных дел. Записи частенько вносились, когда люди были в командировках, отдыхали за границей. Информации о том, чем закончились те уголовные дела и судебные разбирательства, нам, к сожалению, найти не удалось. Но публичные скандалы практически сошли на нет.

Как считают в ОНФ, сработал народный контроль. Помог и проект "Открытая поликлиника": у пациентов появился доступ к медицинским картам, для их изучения предусмотрены даже специальные кабинеты. Страховые компании обязаны иметь своего представителя в клинике, чтобы пациент на месте мог решить возникшие проблемы.

Насколько быстро на Урале излечатся от приписок, пока сложно сказать. Но "РГ" решила внести свою лепту в процесс оздоровления. Журналисты заявят об обнаруженных в медкартах сомнительных данных во всевозможные инстанции. Посмотрим, что из этого выйдет.

На заметку

Как посмотреть свою медицинскую карту:

• зарегистрироваться на сайте госуслуг, зайти в "Личный кабинет". Во вкладке "Мое здоровье" кликнуть раздел "Сведения об оказанных медицинских услугах". На вашу электронную почту должна прийти выписка. В документе будет указана дата посещения врача, медицинская организация, диагноз и стоимость лечения;

• зайти на сайт регионального ТФОМСа. Кликнуть иконку "Личный кабинет застрахованного".

Куда обращаться с жалобами

• Прокуратура Свердловской области. Раздел "Интернет-приемная".

• 8-800-500-18-351 - круглосуточная прямая линия Росздравнадзора. Сайт

• в страховую компанию, выдавшую полис ОМС;

• в межведомственный контакт-центр "Здоровье жителей Среднего Урала". Тел. 8-800-1000-153;

• в минздрав Свердловской области, раздел "Обращения граждан". Сайт

• в ТФОМС Свердловской области. Раздел "Гражданам" - защита прав застрахованных.