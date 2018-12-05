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05.12.2018 16:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин принял участие в запуске нового газового комплекса

Текст: Айсель Герейханова
Президент России Владимир Путин в среду по телемосту принял участие в запуске нового огромного газового комплекса на Ямале. "Газпром" открыл третью финальную очередь газового комплекса Бованенково и газопровод Ухта-Торжок-2. Владимир Путин заявил, что это позволит нарастить доставку газа в центральную часть России.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

"Добыча газа выйдет на полную мощность. Это позволит нарастить поставку газа в центральную часть Российской Федерации. Это весомый вклад в развитие газовой отрасли, в комплексное освоение Ямала. В сложных климатических условиях создан новый огромный современный центр газодобычи в России”, - сказал президент.

Фото: depositphotos.com
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По словам главы государства, пуск третьего газового промысла позволит планомерно вывести добычу газа на месторождении на проектный уровень - 115 миллиардов кубических метров в год.

" Это четверть текущей годовой добычи "Газпрома”. Это половина того, что "Газпром” поставляет на внутренний рынок и половина от экспорта. Такие мегапроекты имеют огромное значение для национальной экономики, для регионов всей страны”, - пояснил Путин.

По словам президента, рост газодобычи позволяет укреплять нашу энергетическую безопасность. Глава государства подчеркнул, что только на Ямале запасы газа составляют 16, 7 триллиона кубических метров газа. Такие объемы позволят обеспечить надежными поставками газа зарубежных партнеров.

"Рост газодобычи еще больше будет укреплять энергетическую безопасность России, наш экспортный потенциал, полностью обеспечит ресурсами такие новые маршруты, как "Северный поток - 2", строительство которого уже активно идет", - сказал президент.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Президент рассказал, что для освоения Бованенского месторождения был специально построен аэропорт, который может принимать самолеты различных классов, также проложена железная дорога от Салехарда до Бованенково, созданы комфортные жилищные условия для вахтовиков. Путин также подчеркнул, что освоение Ямала не ограничивается добычей на Бованенково. В июле этого года было принято решение о полномасштабном освоении Харасавэйского месторождения. Там начало добычи газа запланировано на 2023 год.

В мегапроект "Ямал" "Газпром" уже вложил более 2 трлн рублей. На обустройство Бованенково было потрачено за последние десять лет 670 млрд рублей. А еще для вывода газа с этого месторождения "Газпром" построил систему магистральных газопроводов Бованенково-Ухта и Ухта-Торжок стоимостью (в ценах на начало реализации проектов в прошлом десятилетии) 1,4 трлн рублей.

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