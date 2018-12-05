Самолет Екатеринбург - Краснодар развернули из-за неисправности

Airbus A320, летевший из Екатеринбурга в Краснодар, вынужден был вернуться в Кольцово из-за неполадки.

"Была выявлена техническая неисправность, и командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета для ее устранения", - сообщила пресс-секретарь компании "Уральские авиалинии" Вера Гасникова.

В управлении на транспорте МВД России по УрФО "РГ" уточнили, что на борту сработал датчик "течь масла левого двигателя".

В 11.15 борт приземлился. Посадка прошла штатно - все 115 пассажиров и шестеро членов экипажа в порядке. Перевозчик предоставил резервный самолет: в 12:10 по местному времени он отбыл в пункт назначения.