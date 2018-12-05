ТюмГУ провел на своей базе первый международный чемпионат WorldSkills Asia

С 26 по 30 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) прошел первый чемпионат рабочих профессий WorldSkills Asia. Компетенция "Сетевое и системное администрирование" прошла на базе инфраструктуры Лаборатории сетевого и системного администрирования Тюменского государственного университета.

- Как только нас пригласили принять участие, мы сразу предложили провести чемпионат на базе нашей инфраструктуры в удаленном режиме, - комментирует заведующий лабораторией Александр Горбачев. - Эксперты из других стран не соглашались до последнего, ведь в случае проблем со связью на площадке чемпионат пришлось бы отменить, однако организаторы приняли нашу идею.

Эксперты из других стран-участниц высоко оценили технологическое решение лаборатории ТюмГУ и пригласили ее сотрудников участвовать в организации национальных чемпионатов Германии (WorldSkills Germany) и ОАЭ (EmirateSkills) в следующем году.

- У нас достаточно богатый опыт организации чемпионатов на базе таких решений внутри России, - отмечает эксперт лаборатории Руслан Гассеев. - И если здесь у нас есть понимание, как на разных площадках организована связь, как можно организовать отказоустойчивость через операторов мобильной сети, то опыт с Абу-Даби стал по-настоящему боевым международным крещением в таком направлении.

В WorldSkills Asia в качестве гостей участвовали Германия, Индия, Беларусь и Россия. Нашу страну представил студент ТюмГУ Владислав Тетюшкин. Для него это стало эффективной подготовкой к международному чемпионату WorldSkills International 2019, который пройдет в Казани.

Сайт Тюменского госуниверситета

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ТюмГУ