В Екатеринбурге стартовал форум небоскребов - "100+ Forum Russia", посвященный проектированию, строительству и эксплуатации высотных и уникальных зданий. Это крупнейшее отраслевое событие: по оценке организаторов, количество участников приближается к 10 тысячам человек, из них 350 спикеров, в том числе мирового уровня.

К примеру, Гай Имз, председатель правления совета по экологическому строительству, презентует проекты Москвы. Ждут в Екатеринбурге и американского урбаниста Колина Элларда. Борис Бернаскони, архитектор Ельцин-центра, расскажет, как создавать здание-трансформер. Большой интерес вызывает визит Кристоса Пассаса, исполнительного директора компании Zaha Hadid Architects, победившей в конкурсе на проектирование нового концертного зала Свердловской филармонии.

В деловой программе - 43 секции, от узкопрофильных до продиктованных временем: реновация территорий, комфортная городская среда. Собственным опытом поделятся архитекторы, занимающиеся реконструкцией Шанхая и легендарного Эмпайр Стейт Билдинг в США.

- Сегодня перед всей страной стоит задача увеличить объемы строительства, при этом остаются вопросы, как поступать с промзонами и исторической застройкой. Важно донести до широкой аудитории актуальные мировые практики, которые позволят не только сохранить целостность городов, но и подарить им новые доминанты, - подчеркивает руководитель бюро T+T Architects Сергей Труханов.

В первый день состоялось сразу четыре мероприятия: российский форум информационного моделирования и строительства (BIM-технологий), международный форум архитектуры, градостроительства и дизайна "АрхЕвразия 2018", форум Уральского содружества в сфере строительства, а также форум конструкторов и инженеров-расчетчиков. Кроме того, открылась выставка "100+ Technologies", где можно ознакомиться с передовыми достижениями, например, с макетом ландшафтной аэродинамической трубы Крыловского научного центра, в которой испытывают на прочность сооружения, имитируя ураганы, землетрясения и цунами.

Пленарное заседание запланировано на 7 декабря, оно касается BIM-технологий и успешных практик реализации программы "Умный город" в России. По мнению экспертов, переход на BIM неизбежен в ближайшие 10-20 лет. Сейчас в нашей стране цифровое моделирование применяют около 20 процентов предприятий.

- Высотное строительство - это фактор инвестиционной привлекательности. Екатеринбург, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, является лидером в этом направлении. Сейчас на этапе строительства находятся около 80 зданий высотой от 25 до 37 этажей. На форум приехали представители почти всех российских мегаполисов, надеюсь, мы получим достаточно полный анализ ситуации, - подчеркивает глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Так, Владивосток привез на форум проект модульного технопарка на острове Русский. Представители Грозного поделились опытом возведения 435-метровой башни "Ахмат Тауэр" в зоне высокой сейсмической опасности. Также на "100+ Forum Russia" представлен конгресс-холл на набережной реки Миасс, который появится к саммиту ШОС и БРИКС 2020 в Челябинске. Красноярск показал, как хочет реконструировать зону отдыха Татышев-парк, Новосибирск - новую ледовую арену к молодежному ЧМ по хоккею 2023 года, а Казань - мастер-план экорайона.

Прямая речь

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ

Нормированием и техническим регулированием высотного строительства в стране долго практически никто не занимался. Такого понятия даже нет в Градостроительном кодексе, поэтому возведение небоскребов всегда связано со специальными техусловиями. Они позволяют применять новые технологии и материалы, но для массовой застройки должны быть своды правил. Минстрой совместно с профессиональным сообществом уже три года активно занимается разработкой таких нормативно-методических документов.