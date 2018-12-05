Видео: На Урале медведь залег в спячку прямо возле города

В Челябинской области на территории закрытого города Снежинска обнаружен медведь, залегший в спячку. Зверь находится очень близко к населенному пункту и всего в двух километрах от дороги, что создает опасность для местных жителей.

Медведь появился в лесу около трех-четырех дней назад, и со вчерашнего дня находится в спячке. По мнению специалистов, зверь пришлый - он забрел на территорию ЗАТО из соседних охотничьих хозяйств в поиске тихого места для зимовки. Возможно, медведя потревожили, и он не смог найти себе подходящую берлогу. Косолапый расположился на открытой местности.

Как рассказала "РГ" руководитель службы по взаимодействию со СМИ министерства экологии Челябинской области Марина Дымова, животное устроило себе для зимней спячки гнездо из веток. Слой снега небольшой, он не прячет и не укрывает медведя, в то время как для нормальной зимовки ему необходимо укромное, теплое место и снежная "подушка". Существует большая вероятность, что медведь проснется в сильные морозы.

- Ситуация опасна, прежде всего, для его здоровья, - пояснила Марина Дымова. - Если он проснется, это будет голодный и дикий зверь. Поскольку территория Снежинска закрыта (город обнесен забором), и других диких животных здесь нет, то жертвами медведя могут стать собаки и люди. Если он проснется - нужно будет действовать мгновенно. Из спокойного мишки он может превратиться в медведя-шатуна.

Сегодня в администрации города состоялась внеочередная комиссия по чрезвычайной ситуации. На ней было принято решение пока оставить медведя в покое. Власти закупят фотоловушки, чтобы следить за животным, и расставят на территории вокруг него предупреждающие знаки. Также сообщество охотоведов выделит сотрудника для круглосуточного наблюдения за медведем.

- Мы на стороне зоозащитников и будет делать все, чтобы спасти медведя, - говорит Марина Дымова. - Однако эту ситуацию нельзя отпускать в свободное плаванье. Сейчас, пока медведь спокоен, предлагается его усыпить и перевезти в безопасное для него и для людей место.

Меж тем жители Снежинска создают дополнительную опасность - многие приезжают на поляну, чтобы посмотреть на медведя. По словам Марины Дымовой, охотники уже просили горожан, пытавшихся сделать селфи со зверем, не подходить к нему.