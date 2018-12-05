Подведены итоги общенационального конкурса по выбору второго названия для 47 главных аэропортов России. Воздушная гавань Сургута получила право носить имя Фармана Салманова, первооткрывателя югорской нефти. Так решили участники голосования, которое проходило с 12 по 30 ноября на сайте "Великие имена России", а также в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. В конкурсе приняли участие 5 525 553 человека.

Все голоса были учтены при подведении окончательных результатов, которые оглашены 4 ноября в прямом эфире телеканала "Россия-1".

В большинстве регионов победителями признаны имена, набравшие простое большинство голосов. При этом пять популярных имен одновременно вышли в лидеры голосования в нескольких городах. В этих случаях в качестве общего критерия учитывалось процентное соотношение голосов, отданных за кандидата в каждом городе. Так, за Фармана Салманова в Сургуте - 58 процентов, 45 процентов - в Нижневартовске. Таким образом, аэропорт Сургута получит имя легендарного геолога Фармана Салманова.

Напомним, что первооткрыватель югорской нефти, проработав в Западной Сибири более 30 лет, участвовал в разведке более 130 месторождений нефти и газа. Фарман Салманов был уверен, что в Сургуте есть нефть и доказал это своим оппонентам. Первая скважина в районе селения Мегион дала фонтан нефти 21 марта 1961 года.

- Мы сохраняем нашу историю, То, что мы не забываем своих земляков, внесших огромный вклад в развитие нашего округа, - это большое событие, - отметила председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова. - Югорчане проголосовали за Фармана Салманова. Это говорит о том, что мы помним тех, благодаря кому мы живем на этой земле, кто работал здесь не по должности, а по внутреннему стремлению.

По решению экспертного совета будут организованы вторые туры финального голосования в трех городах, которые уступили лидирующие позиции в борьбе за популярные имена. В шорт-листы добавят по одному имени из списка ВЦИОМ. В числе городов второго тура - Нижневартовск. Здесь список второго тура выглядит следующим образом: Николай Архангельский (военный летчик), Александр Филипенко (государственный деятель), Виктор Муравленко (нефтяник).

Когда же имя первооткрывателя югорской нефти появится на фронтоне аэропорта?

Как пояснил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, голосование - только часть процедуры доименования аэропортов. В ближайшее время итоги народного волеизъявления будут обсуждаться на заседании экспертного совета конкурса "Великие имена России", совет подготовит рекомендации правительству, окончательное решение примет президент страны, подписав соответствующий указ.

То есть собственные имена получат не все аэропорты одновременно, в каждом случае предполагается индивидуальный подход.