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05.12.2018 15:08
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые предупредили, что рис может быть опасен для здоровья

Текст: Майя Бирюкова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Рис является основой рациона не только в Азии, но и по всему миру. Однако эта культура не так безобидна, как считалось ранее. Американские ученые выяснили, что рис - "чемпион" по содержанию мышьяка, причем в биодоступной форме.

Фото: depositphotos.com
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Соответствующий доклад был представлен на ежегодной конференции Общества анализа рисков, пишет Eurekalert. Высокий уровень мышьяка фиксируется во всех сортах риса, симптомы отравления этим веществом появляются не сразу, однако богатая рисом диета может привести к различным заболеваниям, включая рак, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с мозговой деятельностью.

Профессор Чжэн Чжоу из Университета Индианы рассказал, что его коллеги проанализировали 143 научные публикации, находящиеся в открытом доступе, посвященные метаболизму мышьяка и его способности накапливаться в различных продуктах питания. Оказалось, что 70-90 процентов мышьяка может всасываться в рисовые зерна во время развития растения, после чего вещество попадает в пищеварительный тракт человека, где может накапливаться со временем.

Сторонники здорового питания рекомендуют предварительно замачивать рис, затем тщательно промывать его и варить в большом количестве воды. Таким образом можно снизить содержание вредных веществ в крупе, известной своими адсорбционными способностями.

Общество Наука Общество Здоровье
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