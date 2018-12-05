Росгвардия отчиталась о находящихся на учете 4 млн владельцев оружия

Структуры лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии сегодня контролируют 4 миллиона владельцев оружия, получивших разрешения на хранение и ношение оружия, у которых находится в пользовании около 6,7 миллиона стреляющих единиц. В этом году добровольно сдано в органы внутренних дел 51,2 тысячи самых разных стволов, в том числе - 3,3 тысячи незарегистрированных в подразделениях лицензионно-разрешительной работы, то есть - незаконных.

Как сообщил официальный представитель Росгвардии генерал-майор Валерий Грибакин, эти и многие другие цифры и факты прозвучали на расширенном заседании коллегии, где были подведены итоги служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии России.

В заседании участвовали представители администрации Президента России, правительства, Госдумы и Совета Федерации, руководители взаимодействующих федеральных органов исполнительной власти, спецслужб. Обсуждались вопросы взаимодействия в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности, были определены перспективы развития и постановка задач войскам и подразделениям полиции.

Росгвардии есть, в чем отчитаться перед согражданами и руководством страны. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что главным международным событием года, безусловно, стал прошедший в нашей стране Чемпионат мира по футболу, в ходе которого войска успешно выполнили все поставленные задачи. Сейчас Росгвардия усиливает охрану объектов в арктической зоне. В первую очередь, это обеспечение безопасности мест стоянок судов с ядерными энергетическими установками в портах Северного морского пути. В будущем году ведомству предстоит обеспечивать безопасность плавучей атомной тепло-электростанции в акватории морского порта Певек на Чукотке.

С 1 января 2018 года под защитой подразделений вневедомственной охраны находятся береговые объекты электросетевого энергомоста в Краснодарском крае и Крыму. Обеспечена охрана международного детского центра "Артек", национального заповедника "Херсонес Таврический". Росгвардия обеспечивает безопасность и антитеррористическую защищенность объектов топливно-энергического комплекса. "По поручению главы государства с 2018 года Росгвардия приступила к осуществлению дополнительных мер по профилактике нарушений обязательных требований законодательства на объектах ТЭК, относящихся к сфере индустрии сжиженного природного газа", - рассказал генерал армии Виктор Золотов.

Конечно же, по словам Золотова, одним из наиболее ответственных направлений деятельности войск остается противодействие террористическим угрозам. Особенно на территории Северо-Кавказского региона. Вообще же, относительно новая правоохранительная и одновременно силовая структура - Росгвардия - оказывает 26 видов государственных услуг, 25 из которых - в электронном виде. В основном речь идет об обороте гражданского оружия, охранной и детективной деятельности. За 9 месяцев этого года поступило более 1,7 миллиона заявлений на предоставление госуслуг в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности, из которых более 1,5 миллиона - с Единого портала государственных услуг. То есть, 90,2 процента всех заявлений. Что важно, 97 процентов граждан довольны полученным результатом и обслуживанием - это данные информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг.

Еще одна важная задача Росгвардии - обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности. На постах и маршрутах патрулирования в сутки привлекается свыше 1,8 тысячи пеших нарядов, 6 636 мобильных нарядов. Это - 80 автопатрулей и 6 476 групп задержания вневедомственной охраны. Выставляются 47 постов охраны порядка, 36 нарядов со служебными собаками и 5 патрулей на акваториях. Среднесуточное количество привлеченных частных охранников в этом году составило более 106 тысяч человек.

Росгвардия охраняет многих людей и их имущество в индивидуальном порядке. Этим занимается вневедомственная охрана. В этом году под ее защитой находилось 377 340 объектов различных форм собственности, 986 646 квартир,174 623 мест хранения имущества, например, гаражи, дачи, склады.

С января по сентябрь на пункты централизованной охраны поступило 55 556 сигналов тревоги, когда кто-то чужой в отсутствие хозяев проникал на охраняемый объект, скажем, в квартиру, коттедж или дачный участок. Были и 208 613 сигналов тревоги - это срочно звали на помощь обладатели кнопок экстренного вызова наряда вневедомственной охраны. Например, на кого-то напали в собственном доме, и он успел нажать "тревожную кнопку". И такая помощь всегда приходила.

Так, Росгвардейцы пресекли 107 317 правонарушений в отношении охраняемого имущества, в том числе 105 767 на объектах, 1118 - на квартирах, 432 - в местах хранения имущества. Каждые сутки для защиты имущества, для охраны общественного порядка выставлялось 6467 групп задержания подразделений вневедомственной охраны, в том числе 3 130 - днем и 3 337 - ночью, где задействованы опять же каждые сутки 13 342 сотрудников - 6 452 человек - в день и 6 890 - в ночь.

Вот результат этой непростой работы: среди прочих нарушителей спокойствия в дежурные части полиции доставлены 12 213 объявленных в розыск преступников.