Почему лучше покупать к Новому году российские елки в горшках, а не импортные, хоть они порой и красивее, и за какие ели можно нарваться на большой штраф и даже попасть в тюрьму - об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал замминистра природных ресурсов и экологии РФ - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Валентик.

Иван Владимирович, скоро в городах России откроются елочные базары. Не везде, сообщают читатели "Российской газеты", в прошлом году можно было купить недорогую елочку. Зато много продавали импортных - стоимостью по шесть и более тысяч рублей. Неужели великая лесная держава не может наладить выпуск новогодних деревьев?

Иван Валентик: Конечно, вопрос ваших читателей совершенно справедливый. Генетика и селекция в Европе действительно продвинулись далеко вперед, и есть очень красивые образцы - пышные, устойчивые к режиму отапливаемых помещений, климат в которых приближается к полупустынному. Такие елки специально выращивают в тепличных комплексах. Однако, например, пересадить их в грунт в России уже нельзя, они непригодны для наших погодных условий.

Но и в России не все так безнадежно, и с каждым годом своих зеленых красавиц становится больше. Новогодние деревья, устойчивые к климату квартир, успешно реализуются в Кабардино-Балкарии, Адыгее, в регионах Сибири и Дальнего Востока - там развиваются питомники. Уверен, что уже в этом году мы увидим на елочных базарах качественные деревья в кадках российского производства, и с каждым годом их будет больше.

В ряде российских регионов уже сегодня выращивают новогодние елки не менее пышные и стойкие, чем те, что везут из Европы. В продаже их будет все больше

А на елочных базарах, уверен, будут елки практически на любой вкус и кошелек.

Что касается елочек в горшках, то российские деревья вполне могут быть в дальнейшем высажены в открытый грунт - главное, их не пересушить радиаторами отопления в доме. То есть деревце нужно поставить подальше от батареи, а потом перед высадкой какое-то время хранить на балконе. У меня таким образом прижилось на даче несколько деревьев после новогодних праздников.

Наверное, будет немало желающих срубить елку в лесу. В этом году ужесточат наказание за это?

Иван Валентик: Вообще, есть особый формат заготовки новогодних деревьев хвойных пород, который прописан в Лесном кодексе. Региональные органы власти должны проводить торги и выделять для предновогодних рубок специальные участки. Как правило, это просеки под линиями электропередачи, где в любом случае предусмотрена очистка территорий.

Механизмов, позволяющих человеку пойти в лес и срубить понравившуюся елочку под самый корешок, в законе нет. Так что это наказуемо и серьезно. За незаконную рубку предусмотрены административная и уголовная ответственность.

Наказание варьируется в зависимости от тяжести последствий - от 5 тысяч рублей до миллиона и уголовной статьи. Штраф в 5 тысяч рублей предусмотрен за незаконную рубку средней елки высотой от 2 метров. Но, если вы срубите две-три даже маленькие елки, то можете попасть под статью 260-ю Уголовного кодекса.

Не советую рисковать хотя бы потому, что гражданин, решивший добыть елку самостоятельно, может не знать, что он попал на особо охраняемую природную территорию федерального значения и вырубка даже маленькой елочки в этом случае может привести к миллионному штрафу и тюрьме.

Декабрь - урожайный месяц на предновогодние "елочные" инициативы от общественников и депутатов. Как вам идеи разрешить организацию елочных плантаций на заброшенных сельскохозяйственных землях или продавать елки в горшках, чтобы не выбрасывать их, а пересаживать в открытый грунт?

Иван Валентик: К теме плантаций бизнес присматривается, но предприниматели говорят, что им не очень интересно выращивать лес не на землях лесного фонда. Но есть также наши территории, не покрытые лесом и, если мы передадим участки в собственность, то развитие этого направления возможно.

В целом тема сложная. Единственный правовой инструмент передачи лесного участка - долгосрочная аренда. Не всем на первый взгляд это выгодно.

Но существуют механизмы пролонгации договоров аренды лесных участков для добросовестных лесопользователей с 49 до 98 лет, плюс преимущество на новых торгах. Получается, столетняя аренда лесного участка - фактически вековая собственность, которая позволяет планировать инвестиционные проекты длинного цикла - окупаемостью от 10 лет и серьезные вложения - от 100 миллиардов рублей.

Полный текст "Делового завтрака" с руководителем Рослесхоза Иваном Валентиком читайте в следующих номерах "Российской газеты" и "РГ - Недели".

Когда в стране откроются елочные базары

Большинство предновогодних елочных базаров в России традиционно открываются с 15 декабря. Но есть места, где елки начали продавать уже с первых чисел этого месяца.

В ассортименте - сосны, русские ели, датские и нормандские пихты. Продавцы, реализующие елки, должны иметь необходимую разрешительную документацию и, по правилам, выдавать кассовые чеки на товар. В противном случае продажа товара считается незаконной.

600 рублей в среднем будет стоить метр живой российской елки на предновогоднем базаре

Цены на елки в разных регионах отличаются. Но в среднем, говорят эксперты, стоимость метра российской сосны или ели должна составлять 600-700 рублей. Импортные деревья обойдутся в разы дороже.

О хорошем качестве ели говорит диаметр ее ствола - для дерева высотой 1,5 метра он должен быть 5-6 сантиметров. Со свежей елки не осыпаются иголки, от них исходит сильный хвойный аромат, а на руках остается смоляной след. У хорошего свежесрубленного дерева нижние ветви гнутся, но не ломаются. Срез ствола имеет светлый цвет.

Чтобы елка простояла дольше, лучше убрать ее подальше от батареи, а рядом поставить увлажнитель.