Россия покорит мировой сельхозрынок

Производство зерновых в России вырастет до 150 миллионов тонн к 2036 году, а экспорт - до 56 миллионов тонн, прогнозирует минэкономразвития. Спрос на продовольствие будет расти, так что страна займет ведущие позиции на мировом рынке.

В этом году Россия соберет 110 миллионов тонн зерновых в год, прогнозирует минсельхоз. На экспорт пойдет около 40 миллионов тонн зерна. По итогам прошлого года страна уже заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, второе - по производству зерновых и семян подсолнечника, третье - по объемам производства молока и картофеля, пятое - по объемам производства яиц и мяса кур, признают зарубежные СМИ.

С выходом на запланированные показатели позиции России упрочатся. В минсельхозе с представленным прогнозом согласны. "Поэтапное увеличение объемов производства будет способствовать достижению продовольственной безопасности, наращиванию экспортного потенциала российской продукции АПК и росту доходности сельхозпроизводителей", - пояснили "РГ" в ведомстве.

При этом достичь заявленных показателей можно даже раньше намеченного срока, считает генеральный директор "ПроЗерно" Владимир Петриченко. "Если предполагается, что предложение будет расти к 2036 году такими темпами, какие заложены в прогнозе, то спрос будет расти быстрее", - говорит он.

Но ожидать снижения цен на зерно и другое продовольствие не стоит. Это будет выгодно для российских производителей. А потребители основные преимущества скорее ощутят за счет повышения уровня обеспеченностью продовольствием.

Внутренний спрос на зерно будет поддерживать развитие птицеводства и животноводства. По прогнозам, производство скота и птицы в стране к 2036 году вырастет на 16,2 процента. Поскольку у россиян востребовано относительно недорогое мясо птицы и свинина, то именно эти виды продукции будут занимать основную долю.

Правда, темпы роста этих секторов замедлятся, так как внутренний рынок уже насыщен. Потому потребуется развивать глубокую переработку мясного сырья. Значит, расширится ассортимент продукции. Что касается производства крупного рогатого скота, то к 2036 году оно должно вырасти на 6,7 процента при условии стабильного платежеспособного спроса потребителей и благодаря существенной господдержке.

Обеспечить рост в сельском хозяйстве невозможно без модернизации, признают в мин­экономразвития. Потребуется использование передовых технологий производства и переработки зерна, а также совершенствование транспортно-логистической сети.

В минсельхозе указывают на необходимость обеспечить аграриев финансовыми и материально-техническими ресурсами. Увеличивать валовый сбор зерновых и зернобобовых культур планируют за счет повышения урожайности, применения средств химизации, обновления материально-технической базы. Также предполагается расширять посевные площади, вводя в оборот неиспользуемые сейчас земли. Будет меняться сама структура посевов - увеличится доля высокоурожайных культур, добавляет Владимир Петриченко.