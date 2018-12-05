Россия приступила к серийному производству гиперзвукового "Авангарда"

Отечественное гиперзвуковое супероружие, способное преодолеть любую современную ПРО, пошло в серию.

О начале серийного производства "Авангарда" сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что ракеты, оснащенные гиперзвуковым блоком, заступят на боевое дежурство в РВСН в 2019 году.

Сначала в составе полка будет два комплекса. Позже их число увеличится до шести.

Справка "РГ"

Крылатый гиперзвуковой блок "Авангард" может лететь в плотных слоях атмосферы (на границе со стратосферой) на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Предполагается, что его носителями станут жидкостные межконтинентальных баллистических ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ (по классификации США - SS-19 "Стилет").



Мощность ядерного боевого заряда "Авангарда", по словам источника, составляет более двух мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения - мощность современных стратегических ядерных носителей России США, Великобритании, КНР не превышает одной мегатонны.