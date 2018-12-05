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05.12.2018 19:19
Рубрика: Власть

Право на репатриацию

Россия берет курс на либерализацию "украинской" миграционной политики
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск №7737 (274)
5 декабря депутаты Госдумы Дмитрий Белик и Андрей Козенко заявили о том, что готовится пакет законов по упрощению получения российского гражданства украинскими беженцами и эмигрантами.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

- За этими мерами я вижу как ряд законодательных инициатив по упрощению получения российского гражданства жителями Крыма и Донбасса , - говорит депутат Госдумы Дмитрий Белик, - так и шаг к созданию Института политического убежища в России. Он позволит жителям "материковой" Украины, выступающим против Майдана, упрощенно получать российское гражданство.

По данным Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, с 2014 года не только часть жителей Крыма не смогла получить российские паспорта, но и внутри Украины число желающих их обрести среди тех, кто против киевского режима, составляет свыше миллиона человек. Однако для этой категории украинцев, включая жителей Донбасса, по данным МВД России, растет число запретов на въезд в РФ. Из них до 50 проц. тех, кому запрещают въезд, - жители ДНР и ЛНР, просрочившие срок пребывания в 90 суток. Число запретов въезд в РФ для украинцев выросло с 90 тысяч в 2016 году до 180 тысяч в 2017-м.

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- Когда российские политики заговорили о праве на русскую репатриацию по примеру разделенных народов - Израиля, Германии, Венгрии, - говорит председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, - я доказываю: у России больше обязательств перед соотечественниками. Мы жили в одной стране. Нас разделили без нашего ведома. У нас должно быть облегченное право на возвращение.

Лариса Шеслер и Дмитрий Белик убеждены, что обновление миграционной политики, - спасительная мера для политэмигрантов и беженцев с Украины, живущих в России на птичьих правах. В числе первых мер они называют обещание отменить запреты на въезд, справку о подтверждении доходов и регистрацию по месту жительства, а также создать институт политического убежища.

- Не надо бояться точечных мер, - полагает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, - предоставления российских паспортов гражданам ЛНР и ДНР, что не противоречит духу Минских соглашений. Или стоит изучить опыт "Карты поляка" или "Карты венгра" на Украине, что вызвало гнев Киева, но стало эффективным инструментом для Варшавы и Будапешта.

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