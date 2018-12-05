Женская сборная России под началом творца олимпийского триумфа Рио-2016 Евгения Трефилова вышла во второй этап проходящего во Франции финального турнира чемпионата Европы со стопроцентным результатом. В таблицу новообразованной шестерки группы I пошли наши победы над хозяйками (26:23) и Черногорией (24:23).

На этом чемпионате Старого Света хватает игр с обилием заброшенных мячей, у вратарей всегда много работы. Фото: EPA

Наша команда завершала стартовый раунд в Нанси матчем против Словении, уже потерявшей к тому моменты все шансы на дальнейшее продолжение борьбу за медали. Игра, которая не имела принципиального значения для обоих соперников, неожиданно получилась очень напряженной и завершилась, увы, в пользу громко хлопнувшей дверью Словении - 29:27. У проигравших самыми результативными стали Анна Кочетова (6 мячей) и Ксения Макеева (5), в составе оппонентов неудержима была клубная чемпионка Словении, Франции, Германии и Венгрии Ана Грос, поразившая наши ворота 12 раз.

Несмотря на товарищеский, по сути, статус матча, игра проходила ярко. Красную карточку заработала капитан нашей сборной Дарья Дмитриева, Трефилов в присущей ему эмоциональной манере постоянно взывал к подопечным, словенки после победы устроили на площадке хоровод.

В сборной России довольно болезненно отреагировали на это поражение. Вот что значит, когда команда настроена на максимальный результат и никто не собирается делать себе поблажек даже в проходной игре.

Команда Евгения Трефилова начнет второй этап в Нанте лидером своей группы I, нашими соперницами на этой стадии будут сборные Сербии, Дании и Швеции

- Мы безобразно сыграли в атаке и столь же безобразно в защите, - был абсолютно категоричен после матча наставник россиянок Евгений Трефилов. - Когда один игрок соперника забрасывает 12 мячей, это о многом говорит. Не справились с Грос! В этом матче я хотел проверить в деле молодых игроков, которые пока получают не так много времени на площадке. Не могу постоянно использовать основной состав, должны быть и замены. Малашенко, Скоробогатченко, Фроловой пора проявлять себя, уже третий год вожу на крупные турниры. Счет на табло показал, что из этого вышло.

А разыгрывающая Анна Кочетова через пресс-службу Федерации гандбола России (ФГР) даже принесла извинения болельщикам за эту неудачу.

На втором этапе соперницами команды Трефилова будут сербки, родоначальницы гандбола датчанки и шведки.

Интересно, у россиянок за неделю волею календаря и турнирного расклада получится три подряд матча против команд из стран бывшей Югославии. "Балканская неделя" началась для нас 2 декабря встречей с Черногорией, затем было сражение со Словенией, а 8-го числа предстоит игра против Сербии. Далее - уже "скандинавский" отрезок.

4 раза женская сборная России становилась чемпионом мира, но ни разу не брала "золото" первенства Европы

Положение в группе I перед стартом второго этапа в Нанте: Россия - 2 победы, 0 поражений, Сербия, Франция, Швеция, Дания - по 1-1, Черногория - 0-2. В полуфинал выйдут две лучшие команды. Состав участников группы II стал известен вчера поздно вечером по московскому времени после завершения матчей в Монбельяре и Бресте.