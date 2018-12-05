За пять месяцев этого года продажи российских сладостей за рубеж выросли на 17,1 процента и достигли 177,3 тысячи тон, посчитали в Центре исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

Наибольшую долю в общем объеме экспорта занимают шоколадные изделия. Конфеты и другие сладости с какао в составе продолжают покорять зарубежные рынки. С января по июнь этого года их продажи выросли почти на треть.

Как отметили в ЦИКР, во всех смыслах весома и доля мучных изделий. Если шоколадные поставки превысили 74 тысячи тонн, то продажи печенья и ему подобных подросли на 11 процентов и достигли 81,5 тысячи тонн. Производители кондитерских изделий отмечают, что рекордные экспортные показатели для них - не цель. Важнее сознавать, что российская продукция становится все популярнее на тех рынках, о которых еще несколько лет назад никто не думал. Особенно интересен в этом отношении пример азиатских стран.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов на одной из профильных выставок констатировал, что в тот же Китай - одну из самых перспективных в плане экспорта стран - из России везут в основном шоколад, орехи, мед, сухое молоко, подсолнечное масло и муку. При этом спрос на них в Поднебесной с каждым годом растет примерно на 30 процентов, несмотря на более высокую цену по сравнению с продукцией других поставщиков.

Кондитерам же интересно другое. Вкусы вьетнамцев, китайцев и их ближайших соседей отличаются как друг от друга, так и от привычного российскому потребителю представления о том, что лучше подать к чаю или кофе. Ведь напитки после десерта в этих странах сами россияне называют своеобразными: не то сладость, не то пряная кислинка. Именно поэтому перед тем, как выйти на азиатские рынки, кондитеры тщательно изучили спрос.

Так, в курских цехах компании Konti специально для китайских гурманов стали делать вафельный продукт с легким молочно-карамельным вкусом. Эти конфеты неглазированные, и россиянину кажутся скромными. Только вот для Поднебесной они стали одними из наиболее популярных в специально разработанной линейке. Туда же вошли печенье-сэндвич со вкусом сгущенного молока, желейные, помадные и суфлейные конфеты.

А вкусы для российского потребителя получились, можно сказать, неожиданные. Так, вафельные конфеты делают с лимонной кислинкой, смешанной с неповторимым ароматом кока-колы.

Не менее интересными получились и вафли со вкусом сыра и капучино. Как оказалось, именно сырная добавка, в том числе в виде ароматизаторов, очень популярна на китайском рынке продуктов.

Впрочем, и привычные всем россиянам сливочные вкусы жители Поднебесной тоже разделили. Везут туда и сливочные вафли с топленым молоком, и апельсиновые, которые и здесь любят за неповторимый цитрусовый аромат.

По поставкам шоколада Россия входит в десятку мировых экспортеров. В первом полугодии его поставки в Китай выросли почти в полтора раза

Популярность обрело и российское мороженое. Поставки в Китай стартовали из Липецкой области. Правда, для удобной транспортировки и продажи в Поднебесной там пришлось упаковать холодное лакомство в пластиковый стаканчик, прикрепив к нему ложечку. Оказалось, китайцы вафельные стаканчики не приветствуют.

Белгородский хладокомбинат тоже активно продвигает свой продукт в Азию: на выставке в Казахстане удивили дегустаторов черным мороженым: сочетание лимона, чернослива и имбиря поразило приятной кислинкой, а иссиня-черный цвет заставил гадать - что же использовали в качестве красителя. Белгородцы секретом поделились: это обычный активированный уголь.

До полного насыщения азиатского рынка еще очень далеко. На традиционной выставке China International Import Expo в Шанхае старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков и замуправляющего директора компании "Объединенные кондитеры" Алексей Носенко подписали соглашение о продвижении кондитерской продукции холдинга на мировом рынке.

Никита Гусаков подчеркнул, что продукция компании уже популярна во многих страна мира, особенно в Китае.

- В первом полугодии экспорт шоколада и шоколадных изделий в Китай показал существенный рост - поставки увеличились почти в полтора раза - отметил он. - В целом же по поставкам шоколада наша страна входит в первую десятку мировых экспортеров. С компанией "Объединенные кондитеры" у нас налажено тесное сотрудничество.

Производители уверены, что потенциал экспорта российских продуктов в Азию огромен. Важно только отвечать требованиям рынка. В том же Китае остро стоит проблема качества продуктов питания. Один за другим в стране вспыхивают скандалы из-за пищевых добавок.

Исполняющая обязанности заведующего кафедрой биохимии Белгородского госуниверситета Марина Скоркина, заключив соглашение о совместной научной работе с представителями Дэчжоуского университета, отметила: знаменитое китайское долголетие сегодня не более чем устойчивый стереотип.

- У них масса людей болеют раком печени и легких, - говорит она. - И причина тому - воздух и питание. У них средняя продолжительность жизни 72-74 года.

Именно поэтому зарубежные потребители доверяют российским производителям и запоминают понравившиеся бренды. Даже специально разработанные для экспорта курские вафельные конфеты все равно упаковали в фантик с изображением коровы Ронни - персонажа, узнаваемого и в России. К тому же такой маркетинговый ход работает как фактор доверия: есть корова на фантике, значит, можно надеяться на молоко внутри.

Китайский предприниматель Чиан Хао, окончивший один из белгородских вузов и вернувшийся на родину, отмечает, что объем российских сладостей в китайских городах заметен и неспециалистам.

- Я занимаюсь экспортом оборудования, но раньше были планы и на конфеты, - рассказал Чиан Хао. - Мы видим, какие это перспективы, и причина не только в растущем интересе ко всему русскому, российскому. Эти конфеты просто вкусные. Я сам стал сластеной, только когда приехал учиться.