Российские вузы увеличат доход от иностранных студентов

На мировом рынке образовательных услуг Россия сегодня, по оценкам экспертов, занимает 5-6 место. К 2025 году число иностранных студентов, которые учатся в российских вузах на очном отделении, должно вырасти до 710 тысяч человек - это предусмотрено государственной приоритетной программой "Развитие экспортного потенциала российской системы образования". Доходы от обучения иностранных студентов должны достичь почти 400 миллиардов рублей.

Приоритетная программа была разработана в мае 2017 года, ее цель - повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном рынке, а также сделать пребывание иностранных студентов на территории России в период их обучения более комфортным. В понятие "экспорт образования" входит также количество слушателей онлайн-курсов российских образовательных организаций. Их число должно вырасти с 1,1 миллиона человек в прошлом году до 3,5 миллиона к 2025 году.

"Экспорт образования - это не только и даже не столько возможность заработать для университетов, прежде всего это один из сильнейших факторов межличностных коммуникаций, расширений культурных контактов, привлечения в национальную экономику наиболее талантливых людей, которые в ней могут и остаться", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Экспорт российского образования должен стать национальной задачей, заявил глава правительства, а в ближайшие годы конкуренция за иностранных студентов во всем мире будет усиливаться.

Чтобы сделать свои образовательные программы более привлекательными для иностранцев, российские вузы будут внедрять целевую модель деятельности экспорту образования. Одна из частей такой модели - международные службы поддержки иностранных студентов. Модель будет сначала внедрена в 20 вузах, а с 2021 года во всех вузах страны.

Планируется также развивать новые формы совместных образовательных программ и программ на английском языке, онлайн-образование для иностранцев, образовательные туристические маршруты и летние программы обучения для иностранцев, а также создать единый интернет-навигатор по российской системе образования.

Все эти мероприятия должен реализовать консорциум из 39-ти ведущих российских вузов - Дальневосточный федеральный университет, МГИМО, МГУ, МГТУ им.Баумана, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Саратовский государственный аграрный университет, Сибирский государственный медицинский университет, Южный федеральный университет и другие.

По прогнозам ЮНЕСКО, к 2025 году во все мире будут учиться более 7 миллионов иностранных студентов, а в денежном выражении объем мирового рынка образовательных услуг достигнет нескольких миллиардов долларов. На том же заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам Дмитрий Медведев подчеркнул, что США уже сейчас зарабатывают на иностранных студентов в 15 раз больше, чем тратят на них.

По данным ОЭСР за 2016 год, на США приходилось около 12 процентов мирового рынка высшего образования, на втором месте Великобритания (9 процентов). У России 4,5 процента рынка, однако по уровню доходов от образовательных услуг на США приходится больше трети рынка, а на Россию - всего 0,7 процента.

Глобальная конкурентоспособность российского образования и вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования - это приоритетная цель и национального проекта "Образование", напомнила министр просвещения Ольга Васильева на встрече с директором департамента по образованию и навыкам ОЭСР Андресом Шляйхером. В свою очередь Андреас Шляйхер отметил, что Россия достигла заметных успехов в образовании за последнее десятилетие.

"Меня очень впечатляют достижения в области образования в вашей стране. Эта цель - войти в десятку самых лучших - она очень амбициозная, но, если оценить темпы роста и прогресса, которого добилась Россия за последние 10 лет, эта цель становится вполне реалистичной. Вы создали хорошие материальные предпосылки: условия работы учителей улучшились, их зарплаты повысились, поэтому сейчас очень хороший момент для развития", - подчеркнул Шляйхер.