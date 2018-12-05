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05.12.2018 17:55
Рубрика: Экономика

На пике роста

Российский лизинг начал активно развиваться
Текст: Евгения Мамонова
Лизинговый рынок в России второй год подряд устанавливает рекорды. За первые девять месяцев этого года объем бизнеса ста крупнейших лизинговых компаний России вырос на 44,6 процента, составив 969,6 миллиарда рублей - рекордный объем за всю новейшую историю. Это стало главным выводом исследования рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) "Лизинг в России: итоги 9 месяцев 2018 года", которое авторы исследования презентовали на XVII Ежегодной конференции "Лизинг в России - 2018".
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Драйвером роста рынка стал лизинг железнодорожной техники, доля которого увеличилась с 20 до 31 процента. Подобных результатов этот сегмент рынка сумел достичь за счет нескольких факторов. Это и государственное стимулирование спроса на инновационный подвижной состав, и утилизация устаревшего парка техники, а также оживление в угольной отрасли.

"Лизинговый рынок второй год подряд ставит исторические рекорды, - говорит генеральный директор компании "РАЭКС-Аналитика" Дмитрий Гришанков. - Рост нового объема бизнеса продемонстрировали две трети компаний, участвующих в рейтинге. Ключевое влияние на объем рынка оказывает динамика трех крупнейших государственных лизинговых компаний, которые обеспечили более 70% совокупного прироста объема нового бизнеса".

За первые девять месяцев 2018 года топ-3 компании увеличили объем нового бизнеса на 10 процентов, до 55. Компании, входящие в топ-20, также продемонстрировали хорошие результаты. По сравнению с 2017 годом объем нового бизнеса вырос до 88 процентов.

Наибольшую долю нового бизнеса в сегменте операционного лизинга, как и в прошлом году, сформировали сделки с авиа- и железнодорожной техникой - 93,5 процента.

Фото: depositphotos.com
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Однако потенциал роста отрасли не ограничивается только лишь железнодорожным и авиационным транспортом. По мнению ряда лизинговых компаний, в этом году наиболее востребованными предметами лизинга стали строительная и дорожно-строительная техника, сельскохозяйственная техника, а также легковые авто (спрос на этот сегмент растет уже на протяжении нескольких лет подряд).

Несмотря на то что рынок лизинга на сегодняшний момент находится на пике роста, эксперты уверены, что уже в ближайшее время наступит некоторый спад.

"В среднесрочной перспективе лизинговый бизнес уже не будет расти такими темпами, как сейчас, - прогнозирует гендиректор компании "РЕГИОН Лизинг" Рустем Мухамедов. - В массовом сегменте его поддержат сделки с легковым транспортом, специальной и строительной техникой, подвижным составом".

Если говорить о долгосрочном развитии отечественного рынка лизинга, то после некоторого спада, который, по прогнозам, придется на 2021-2022 годы с незначительным уровнем прироста в 5-10 процентов годовых, то уже к 2024 году прирост нового бизнеса может достичь уровня 15-25 процентов в год.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования
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