Российский рынок образовательных технологий стремительно растет

Российский рынок образовательных технологий (EdTech), по оценкам экспертов, в ближайшие пять лет будет расти на 20 процентов в год. К 2025 году число учащихся на онлайн-курсах в России должно достичь 11 миллионов человек - такой показатель заложен в приоритетный проект "Современная цифровая образовательная среда в РФ".

Для этого уже к 2020 году должно быть создано не менее 3500 онлайн-курсов на всех уровнях образования, включая школьный.

"Цифровизация образования - это глобальный тренд, мы не можем его игнорировать, - отметила на "Деловом завтраке" в "РГ" вице-премьер Татьяна Голикова. - По прогнозам, численность обучающихся в мире на онлайн-курсах в 2025 году превысит 400 миллионов человек. Сегодня это самая массовая и доступная форма получения образования. И если мы ставим цель вывести наши лучшие университеты в глобальные лидеры, нам необходимо встроиться в глобальную повестку онлайн-образования".

Для этого, по словам Голиковой, нужен качественный онлайн-контент, создание которого предусмотрено федеральным проектом "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)". При этом оптимальным вариантом вице-премьер назвала модель "смешанного обучения", основанную на сочетании технологии "классно-урочной системы" и электронного обучения.

Первыми такую модель стали внедрять ведущие российские вузы. Например, в НИУ ВШЭ с 2017/2018 учебного года каждый студент обязан включать в свой учебный план онлайн-курс. С финансовой точки зрения в сегменте EdTech, по данным "Нетология-Групп", наиболее денежны профессиональное и высшее образование - они приносят 7 и 6,8 миллиардов в год соответственно. В 2015 году в России заработала Национальная платформа открытого образования, в создании которой принимали участие восемь ведущих российских вузов (МГУ, СПбГУ, СПбПУ, НИУ ВШЭ, НИТУ "МИСиС", УрФУ и ИТМО). Сегодня на ней доступно более 300 курсов по разным направлениям - от ядерной физики до истории искусства. Формальных требований к студентам нет, попробовать освоить курс может любой человек. Но все же основная аудитория портала - это студенты, выбирают дополнительные к своей основной программе дисциплины.

В мире онлайн-образование развивается по двум направлениям. Первое - это открытые платформы, дающие доступ к массовым курсам. К таким относятся и российская национальная платформа, и самые известные в мире Coursera, Udacity, Udemy и другие. Последние вполне могут конкурировать с "живыми" вузами по числу студентов: в среднем традиционном университете учатся, по данным College Data, от 5 до 20 тысяч студентов, а на Coursera - больше 23 миллионов человек. Второе направление - корпоративные онлайн-курсы, которые создают сами компании: IT-компании учат писать коды, а PR-агентства - продвигать бренды.

По данным исследования рынка EdTech в России, которое провела "Нетология-групп", объем всего российского образовательного рынка к 2021 году достигнет двух триллионов рублей, из них онлайн-сегмент - 53,3 миллиарда (2,6 процента). Мировой EdTech, по оценкам экспертов, до 2023 года будет расти более чем по 5 процентов в год, сегодня его объем - около 165 миллиардов долларов. Самый динамичный рост показывают компании-разработчики цифровых образовательных решений на игровых механиках (плюс 22,4 процента роста в год до 2021 года) и на симуляции реальных процессов (плюс 17 процентов в год).