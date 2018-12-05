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05.12.2018 00:00
Рубрика: Экономика

Выдохнули

Чистый воздух делают ученые
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Спецвыпуск №7736 (273)
Группа молодых ученых из Ростова-на-Дону изобрела очиститель воздуха, который производит кислород из одноклеточной водоросли хлореллы.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Умный гаджет в автоматическом режиме анализирует состояние воздуха в помещении и корректирует его химический состав. Не только снижает содержание углекислого газа, но и удаляет из воздуха ядовитые формальдегиды и фенолы. Устройство уже заказали несколько десятков потребителей в России, а в следующем году запланированы и первые поставки очистителей на европейский рынок.

Как рассказал основатель проекта Павел Ермаченко, за основу они взяли технологию очистки воздуха, которая была разработана отечественными учеными в 1960-х годах, в самый разгар космической гонки между США и Советским Союзом. На наших космических кораблях устанавливались целые экосистемы, которые позволяли поддерживать существование человека в условиях герметичного пространства.

Первую партию из 16 очистителей воздуха изобретатели продали в России в прошлом году

Правда, в те годы очистная машина потребляла около 18 киловатт энергии и была весьма громоздкой. Современный гаджет серьезно усовершенствовали. Например, он потребляет всего около одного киловатта электроэнергии, то есть как холодильник. В нем появилась умная система мониторинга, которая сама анализирует состав воздуха и включается по мере необходимости. А еще она занимает очень мало места, и сама по себе выглядит как модная дизайнерская штучка. Прибор производит в сутки столько же чистого кислорода, сколько 10-15 крупных деревьев, и может постоянно обеспечивать чистым воздухом одного-двух человек даже в полностью закупоренном помещении.

600 граммов чистого кислорода в сутки производит инновационный очиститель

- Похожие очистители на основе водорослей сейчас делают и в других странах. Но их приборы только очищают воздух, и вам все равно придется периодически проветривать помещение. Наш гаджет самостоятельно производит кислород и поглощает углекислый газ, так что может работать в полностью закрытом пространстве, - рассказывает Павел. - Это очень важно. Ведь повышение содержания углекислого газа всего лишь на полпроцента приводит к снижению когнитивных функций мозга, вредно влияет на самочувствие и производительность. А еще мы запатентовали технологию мониторинга воздуха, которая может поддерживать строго заданные параметры и при этом расходовать минимальное количество электроэнергии. Почти вся потребляемая энергия идет на подсветку. За счет биотехнологий мы сумели создать практически автономную систему. Пользователям лишь нужно периодически менять картридж с пакетом удобрений и подливать чистую воду, когда система об этом попросит.

Фото: Анна Камнева
Молодые ученые становятся технологическими предпринимателями

В прошлом году изобретатели продали в России первую партию из 16 приборов. Результаты этого года пока не называют, но, вероятно, они будут гораздо выше.

- Изобретением заинтересовались в Европе, - рассказал "РГ" первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров. - Например, у ребят уже есть договоренности о продаже промышленной партии очистителей в Польшу. Эта страна в прошлом была крупным угольным центром, и сейчас она считается одной из самых грязных в Европе. Поэтому в некоторых городках такие приборы могут стать настоящим спасением для местных жителей.

Экономика Бизнес Инновации
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