Роструд напомнил про десятидневные каникулы

Перед новогодними каникулами, которые продлятся с 30 декабря до 8 января, нас будет ждать длинная рабочая предпраздничная неделя.

Об этом напомнил Роструд.

Выходной день с субботы 29 декабря постановлением правительства был перенесен на понедельник 31 декабря - таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней подряд, предварительно отработав "шестидневку" с понедельника 24 декабря по субботу 29 декабря.

На работу после каникул будем выходить в среду 9 января.

Напомним, что выходные дни суббота и воскресенье 5 и 6 января переносятся на 2 и 3 мая - за счет этих дней образуются длинные "майские выходные".

А 5 и 6 января все равно будем отдыхать, так как по Трудовому кодексу эти дни - праздничные.