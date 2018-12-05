РПЦ прокомментировала решение ЕСПЧ по делу Pussy Riot

Окончательный отказ Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) пересмотреть решение по делу участников панк-группы Pussy Riot является "ударом по правовой защите религиозной свободы в Европе". Об этом заявил представитель РПЦ при Совете Европы, игумен Филипп.

Также в Московском патриархате особо подчеркивают, что отказ Страсбургского суда пересматривать вердикт по делу Pussy Riot привел к двум проблемам - ограничил свободу миллионов европейцев и спровоцировал волну нападений на храмы и дома религиозных общин по все Европе.

"Решение суда можно интерпретировать как поддержку проведению акций нерелигиозного характера в местах религиозного поклонения без согласия общин, которые этими местами владеют, - заявил "Интерфаксу" представитель РПЦ при Совете Европы игумен Филипп (Рябых). - Вместо поиска баланса Европейский суд защитил свободу небольшой группы граждан за счет свободы миллионов других".

В итоге, как констатируют религиозные и правозащитные организации, волна нападений на христианские общины прокатилась по всей Европе. Имели место нападения, хулиганские акции-"перформансы" или оскорбительные надписи вандалов в католических соборах Франции и Германии, надругательству поверглись христианские соборы в Испании и Литве, пытались запретить ношение нательного крестика в Великобритании.