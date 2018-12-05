Samsung первым представит "дырявый" смартфон

В Сети появилась информация о том, что Samsung представит первый в мире смартфон Galaxy A8s с дисплеем Infinity-O 10 декабря.

Корейская компания на неделю опередит своего конкурента - Huawei - которая назначила презентацию гаджета Huawei Nova 4 с "дырой" вместо выреза на дисплее на 17 декабря.

Как уточняет портал Gadgetstouse, Galaxy A8s получит 6,39-дюймовый дисплей FHD + с соотношением сторон 19,5: 9. Предполагается, что смартфон оснастят чипом Qualcomm Snapdragon 710 SoC в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Ее объем можно будет увеличить до 512 ГБ с помощью карты microSD.

Также устройство будет иметь тройную основную камеру на 24, 10 и 5 мегапикселей и фронтальную на 24 мегапикселя. Емкость батареи смартфона - 3400 мАч.

По слухам, гаджет оснастят портом USB Type-C, а вот от 3,5-миллиметрового разъема для наушников производители решили отказаться.