Samsung первым представит "дырявый" смартфон

В Сети появилась информация о том, что Samsung представит первый в мире смартфон Galaxy A8s с дисплеем Infinity-O 10 декабря.
#gtutechupdate Samsung Galaxy A8s with a display hole for selfie camera launching on December 10: https://t.co/o8yPp27HLa pic.twitter.com/3oFRwjpOvX via @gadgetstouse @abhishek— Vipin Kumar (@BeingVipinKumar) 4 декабря 2018 г.
Корейская компания на неделю опередит своего конкурента - Huawei - которая назначила презентацию гаджета Huawei Nova 4 с "дырой" вместо выреза на дисплее на 17 декабря.
Как уточняет портал Gadgetstouse, Galaxy A8s получит 6,39-дюймовый дисплей FHD + с соотношением сторон 19,5: 9. Предполагается, что смартфон оснастят чипом Qualcomm Snapdragon 710 SoC в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Ее объем можно будет увеличить до 512 ГБ с помощью карты microSD.
Также устройство будет иметь тройную основную камеру на 24, 10 и 5 мегапикселей и фронтальную на 24 мегапикселя. Емкость батареи смартфона - 3400 мАч.
По слухам, гаджет оснастят портом USB Type-C, а вот от 3,5-миллиметрового разъема для наушников производители решили отказаться.