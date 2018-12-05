Шайба Александра Овечкина не спасла "Вашингтон Кэпиталз" от поражения в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вегас Голден Найтс"(3:5).

Встреча проходила на той же арене, где "столичные" праздновали победу в Кубке Стэнли сезона-2017/18. Но сейчас у "Вашингтона" нет повода для радости. Тем более что команда Овечкина проиграла второй матч подряд, ведя в счете. В предыдущей игре против "Анахайма" "Кэпиталз" лидировали со счетом 5:1, но уступили - 5:6.

Между тем свою личную статистику капитан "Вашингтона" улучшил. Во-первых, Овечкин продлил результативную серию до девяти матчей. А во-вторых, шайба в ворота "Вегаса" стала для него 20-й в текущем сезоне. Российский нападающий занял шестое место среди игроков, забивавших 20 или более голов в 14 или более сезонах подряд со старта карьеры. В тройку лучших входят Яромир Ягр, Матс Сундин и Марсель Дионн (все по 17 сезонов).