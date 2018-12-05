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05.12.2018 13:40
Рубрика: Власть

Сирийские войска в течение года уничтожили 23 тысячи боевиков

Текст: Иван Петров
Об обстановке в Сирии на брифинге для иностранных военных атташе в среду рассказал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, в Сирии сегодня проходит основной фронт борьбы с террористами. Правительственными вооруженными силами при поддержке ВКС России там удалось разгромить крупнейшую на Ближнем Востоке группировка ИГИЛ (международная террористическая организация, запрещенная в России).
Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

В 2015 году к началу операции российских военных, по словам Валерия Герасимова, под контролем правительственных войск оставалось около 10 процентов территории Сирии.

"При поддержке Воздушно-космических сил России была освобождена большая часть территории страны, под контроль сирийского правительства возвращены ключевые населенные пункты, такие как Пальмира, Алеппо, Акербат, Дейр-эз-Зор, Абу-Кемаль", - рассказал начальник российского Генштаба, добавив, что активная фаза операции по ликвидации бандформирований на территории Сирии в декабре прошлого года была завершена.

Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости
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В настоящее время, по данным российских военных, боевики ИГИЛ находятся только восточнее Евфрата - на подконтрольной США территории. "Остатки вооруженных формирований радикальных группировок во главе с "Джабхат-ан-Нусра" сконцентрированы внутри зоны деэскалации Идлиб и в подконтрольном коалиции во главе с США районе Эт-Танфа", - пояснил генерал Герасимов.

Начальник Генштаба также рассказал, что в текущем году сирийские правительственные войска, получившие значительный боевой опыт под руководством российских военных советников, успешно провели операции по взятию под контроль зон деэскалации Восточная Гута, Хомс и Южная. В ходе этих операций были уничтожены более 23 тысяч боевиков. От радикальных исламистов освобождено 387 населенных пунктов. При этом удалось избежать жертв среди мирного населения.

В то же время боевики ИГИЛ на контролируемом США востоке Сирии начали расширять зону влияния. "США нам постоянно говорят о какой-то борьбе с ИГИЛ в Сирии, но мы наблюдаем обратное. "Спящие" террористические ячейки перешли к активным действиям, в результате ИГИЛ на востоке страны начал расширять зону своего влияния", - сообщил генерал.

"Мы видим, как возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция и подконтрольные им отряды Сирийских демократических сил уже в течение шести месяцев не могут завершить разгром формирований ИГИЛ в районе населенного пункта Хаджин", - отметил начальник Генштаба ВС РФ.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Он добавил, что речь идет о районе 2,5 на 3 километра протяженностью 25 километров. "По опыту ведения боевых действий правительственными войсками задача такого плана может быть выполнена в течение одной-двух недель", - отметил Валерий Герасимов. Кроме того, российскими средствами разведки регулярно фиксируются колонны автомобильной техники с нефтеналивными цистернами, следующие из восточных районов Сирии, подконтрольных возглавляемой США коалиции, на территорию Турции и Ирака. "Средства же от продажи нефтепродуктов идут в том числе и на финансирование террористов ИГИЛ в Заевфратье", - указал военачальник.

Герасимов напомнил, что критической остается обстановка и в подконтрольном США и коалиции сирийском городе Ракка. "Прошел уже год, как в результате бомбардировок коалиции во главе с США город был фактически стерт с лица земли, но до сих пор в городе не проведено разминирование. От взрывоопасных предметов ежедневно гибнут или получают увечья местные жители", - отметил генерал.

По его словам, в городе нет электричества, не работают водопровод, магазины и больницы, при этом под завалами остается большое количество незахороненных трупов.

Для сравнения, сообщил Герасимов, совсем иная ситуация складывается на территориях, находящихся под контролем сирийского правительства. "Благодаря помощи российских военных туда возвращается мирная жизнь. Восстанавливаются жилые микрорайоны, открываются школы и больницы, ремонтируются дороги, системы энерго- и водоснабжения. Начали выпускать продукцию промышленные предприятия", - заключил военный.

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