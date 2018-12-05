Следствие: Мамаев и Кокорин могут продолжить преступную деятельность

Следствие просит продлить срок ареста футболистов Павла Мамаева ("Краснодар") и Александра Кокорина ("Зенит"). Он истекает 8 декабря.

В настоящий момент в Тверском суде продолжается рассмотрение ходатайства о продлении ареста Кокорина, его брата Кирилла, а также Мамаева и Александра Протасовицкого. Футболисты с друзьями избили водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Следствие указывает на тяжесть преступления и считает, что Кокорин с Мамаевым могут продолжить преступную деятельность и скрыться из страны в случае освобождения.

"Следователь ссылается на данные о личности каждого из обвиняемых. Каждый из них обвиняется в нескольких преступлений, в том числе тяжких, с особой жестокостью и цинизмом, что свидетельствует о социальной опасности обвиняемых. С учетом указанного следствие считает, что обвиняемые могут выехать за пределы РФ, продолжить преступную деятельность или препятствовать ходу развития дела", - отметил следователь на заседании суда.

Напомним, что фигурантов дела арестовали 11 октября. С тех пор они находились в СИЗО в разных камерах.