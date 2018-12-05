Совет Федерации одобрил продление заморозки накопительных пенсий

Согласно документу, продлевается до 2021 года порядок, в соответствии с которым полный размер индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) будет направлен на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.
При этом суммы страховых взносов, образовавшиеся в результате перераспределения тарифа страхового взноса (6%) с финансирования накопительной пенсии на финансирование страховой пенсии, будут отражены на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица и учтены при определении его индивидуального пенсионного коэффициента за 2017-2021 годы.
Мораторий на формирование средств пенсионных накоплений действует с 2014 года. Эта мера призвана стабилизировать бюджет Пенсионного фонда. За пять лет она помогла российскому бюджету сэкономить порядка 2 трлн рублей.