Совет судей разработает правила поведения в судах

Председатель Совета судей России Виктор Момотов сообщил, что Совет судей разрабатывает типовые правила пребывания посетителей в судах. В настоящее время работа над этим документом ведется в комиссиях Совета судей.

Заявление прозвучало на проходящем в Москве заседании Совета судей. Как уже писала "РГ", недавно минюст направил в Совет судей письмо с просьбой выработать единые подходы к правилам внутреннего распорядка судов. Юристы-практики считают, что есть большая необходимость прояснить в том числе вопросы дресс-кода для посетителей судов. В свою очередь, в судебной системе считают, что правила помогут повысить авторитет суда.

"Уважение к суду включает уважительные отношения между участниками судопроизводства и судом, между гражданским обществом и судебной властью, а также внутри самого судейского сообщества, - говорит Виктор Момотов. - Если независимость суда - это абсолютная ценность, то уважение к суду - это конкретная модель поведения, которая должна быть предписана и соблюдаться всеми для обеспечения такой независимости. В вопросах уважения к суду особое значение придается поведению судебных представителей и адвокатов, которые должны проявлять профессионализм и добросовестность".

В беседе с корреспондентом "РГ" адвокат Виктория Данильченко подчеркнула, что дресс-код для участников судебного заседания введен практически во всех европейских странах. "С моей точки зрения необходимо ввести мантии и для адвоката, прокурора", - говорит она. По ее мнению, к обычным гражданам также могут быть требования по внешнему виду. "Но представляется, что эти требования должны быть заведомо ниже, чем к профессиональным участникам процессов, скажем, прокурорам или адвокатам, - говорит Виктория Данильченко.