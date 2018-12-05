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05.12.2018 18:20
Рубрика: Власть

Дресс-код для приговора

Совет судей разработает правила поведения в судах
Текст: Владислав Куликов
Председатель Совета судей России Виктор Момотов сообщил, что Совет судей разрабатывает типовые правила пребывания посетителей в судах. В настоящее время работа над этим документом ведется в комиссиях Совета судей.

Заявление прозвучало на проходящем в Москве заседании Совета судей. Как уже писала "РГ", недавно минюст направил в Совет судей письмо с просьбой выработать единые подходы к правилам внутреннего распорядка судов. Юристы-практики считают, что есть большая необходимость прояснить в том числе вопросы дресс-кода для посетителей судов. В свою очередь, в судебной системе считают, что правила помогут повысить авторитет суда.

Фото: REUTERS
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"Уважение к суду включает уважительные отношения между участниками судопроизводства и судом, между гражданским обществом и судебной властью, а также внутри самого судейского сообщества, - говорит Виктор Момотов. - Если независимость суда - это абсолютная ценность, то уважение к суду - это конкретная модель поведения, которая должна быть предписана и соблюдаться всеми для обеспечения такой независимости. В вопросах уважения к суду особое значение придается поведению судебных представителей и адвокатов, которые должны проявлять профессионализм и добросовестность".

В беседе с корреспондентом "РГ" адвокат Виктория Данильченко подчеркнула, что дресс-код для участников судебного заседания введен практически во всех европейских странах. "С моей точки зрения необходимо ввести мантии и для адвоката, прокурора", - говорит она. По ее мнению, к обычным гражданам также могут быть требования по внешнему виду. "Но представляется, что эти требования должны быть заведомо ниже, чем к профессиональным участникам процессов, скажем, прокурорам или адвокатам, - говорит Виктория Данильченко.

Власть Работа власти Судебная система
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