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05.12.2018 13:00
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон о голосовании находящихся под домашним арестом

Текст: Галина Мисливская

Участковые избирательные комиссии будут обязаны обеспечить условия для голосования тем россиянам, кто находится под домашним арестом. Такие поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, законы о выборах президента РФ и депутатов Госдумы одобрил в среду Совет Федерации.

Во всех этих документах формулировка "на данном избирательном участке и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых" заменяется словами "но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования".

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Таким образом, пояснил член комитета по конституционному законодательству Алексей Александров, расширяется круг лиц, которому комиссии обязаны дать возможность проголосовать.

Сенатор подчеркнул, что находящиеся под домашним арестом и раньше обладали активным избирательным правом, но их участие в голосовании не было регламентировано в законодательстве. Теперь они получают те же возможности, что и обитатели следственных изоляторов.

В случае подписания президентом закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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