Совфед одобрил закон о голосовании находящихся под домашним арестом

Участковые избирательные комиссии будут обязаны обеспечить условия для голосования тем россиянам, кто находится под домашним арестом. Такие поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, законы о выборах президента РФ и депутатов Госдумы одобрил в среду Совет Федерации.

Во всех этих документах формулировка "на данном избирательном участке и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых" заменяется словами "но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования".

Таким образом, пояснил член комитета по конституционному законодательству Алексей Александров, расширяется круг лиц, которому комиссии обязаны дать возможность проголосовать.

Сенатор подчеркнул, что находящиеся под домашним арестом и раньше обладали активным избирательным правом, но их участие в голосовании не было регламентировано в законодательстве. Теперь они получают те же возможности, что и обитатели следственных изоляторов.

В случае подписания президентом закон вступит в силу со дня официального опубликования.