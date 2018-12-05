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05.12.2018 21:39
Рубрика: Спорт

"Спартак" упустил победу в матче с "Уралом" в Кубке России

Текст: Артур Нанян

Московский "Спартак" не сумел обыграть "Урал" в первом матче четвертьфинала Кубка страны. "Красно-белые" открыли счет, но победу не удержали - 1:1. Ответная встреча состоится 24 февраля.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Напомним: с этого сезона с четвертьфинальной стадии Кубка матчи проходит по схеме "дома - в гостях". Тем самым организаторы захотели свести к минимуму риск сенсационных результатов. В частности - массового вылета топ-клубов, как это было, к примеру, в предыдущем розыгрыше. Впрочем, в нынешнем сезоне в восьмерку лучших попали сплошь представители элитного дивизиона.

Совсем недавно "Урал" переиграл "Спартак" на его поле. Но произошло это в чемпионате. Да еще и в тот непродолжительный момент, когда москвичей тренировал Рауль Рианчо.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Несмотря на сильный снег и немногочисленную поддержку трибун, хозяева арены в Тушино неплохо выглядели в первом тайме. Правда и "Урал" не забывал о контратаках. Но все же спартаковцы лучше держали мяч, хоть и опасных моментов создали не так много. Своего "красно-белые" добились в начале второй половины: на 48-й минуте отличился Софьян Ханни. Удержать преимущество команде Олега Кононова не удалось. На 67-й минуте точным ударом головой отметился Владимир Ильин. В концовке хозяева безуспешно пытались во второй раз огорчить голкипера "Урала" Ярослава Годзюра.

Клуб из Екатеринбурга отстоял ничью. И теперь именно он будет считаться фаворитом этой пары.

В двух других сегодняшних матчах Кубка "Локомотив" одолел дома казанский "Рубин" (1:0) благодаря голу Ведрана Чорлуки, а "Краснодар" с "Ростовом" победителя не выявили - 2:2. У хозяев отличились Иван Игнатьев и Кристиан Куэва, у гостей - Дмитрий Скопинцев с Александром Гацканом.

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