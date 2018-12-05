Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4605. Статья "Реальная Политика или Добро пожаловать в А.Д.!", размещенная 16 декабря 2010 года в сети Интернет на сайте "Социальная сеть ИА "РЕВИНФОРМ" - вся правда о Башкирии. Новости, обзоры, аналитика", по электронному адресу: http://www.liveinternet.ru/community/revinform/post144216027/ (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 26.09.2011);

4606. Интернет-ресурс сайт "RABIDSHARE Самые популярные теги" по электронному адресу информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://rabidshare.info/ (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 08.08.2011);

4607. Текстовые и видеоматериалы "Положения Джихада" в 4 частях: части 1, начинающейся словами "Скажи - это мой прямой путь..." и заканчивающейся словами "...пока не вернется муджахид на пути Аллаха", продолжительностью 23 мин. 15 сек.; части 2, начинающейся словами "Абдуллах ибн Мубарак, известный ученый, муджахид..." и заканчивающейся словами "...а кто был из лжецов", продолжительностью 18 мин. 27 сек.; части 3, начинающейся словами "Вторая ступень - это джихад с шайтаном..." и заканчивающейся словами "...становится джихад обязательным для каждого мусульманина и мусульманки, для старика, для мужчины, для юноши в зависимости от их возможностей и способностей", продолжительностью 17 мин. 28 сек.; части 4, начинающейся словами "Вторая часть - относительно оборонительного джихада..." и заканчивающейся словами "...Пусть Аллах примет от нас и от вас наши благие деяния. Ассаламу Алайкум ва Рахьматуллах1и ва Баракатух1), продолжительностью 24 мин. 03 сек., расположенные по электронным адресам:

http: //ok.ru/video/958858747;

http.//mediaislam.tv.googlepages.com/index5.htm;

http://mediaislam.tv.googlepages.com/index3.htm;

http://mediaislam.tv.googlepages.com/ahkamul-djihad-1.3.htm;

http://mediaislam.tv.goodlepages.com/ahkamul-djihad_ 1.4.htm;

https://vk.com/videos69214061?z=video69214061_155453985%2Fpl_6921406 1_-2;

https://vk.com/videos69214061?z=video69214061_155453775%2Fpl_69214061_-2;

https://vk.com/videos69214061?z=video69214061_155453777%2Fpl_69214061_-2 за исключением сур, аятов и цитат из Корана, содержащихся в них (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 06.12.2017);

4608. Текстовые материалы: "Что выбрать: обычный ислам или суфизм?", начинающиеся словами: "Что лучше: быть обычным мусульманином или суфием?" и заканчивающиеся словами: "Конечно же, для суфиев это - мудрая история, а для обычных мусульман - пример глубочайшего заблуждения", расположенные по электронному адресу: https://shurarb.ru/articles/abu-adel./chto-vybrat-obychnyy-islam-ili-sufizm/; "Обязательные или желательные условия покаяния", начинающиеся словами: "Ибн Фарис говорил, что в языковом значении слово "ат-тауба" означает "Возвращение" и заканчивающиеся словами: "И в заключении я воздаю хвалу Аллаху-Господу миров!", расположенные по электронному адресу: https://shurarb.ru/articles/obyazatelnye-i-zhelatelnye-uslovia-p/; "Принцип приверженности и непричастности. Часть 1", начинающиеся словами: "Одной из основ исламского вероучения является то, что каждый мусульманин" и заканчивающиеся словами: "Источник "Почему Ислам?", расположенные по электронному адресу: https//shurarb.ru/articles/princip-priverzhetmosti-i-neprichastn/; "Тайны даджаля", начинающиеся словами: "Хвала Аллаху-Господу миров!" и заканчивающиеся словами: "2) в заговор против человечества, точнее в план подготовки Земли к приходу Даджала (выходу к людям)", расположенные по электронному адресу: https://shurarb.ru/articles/tayna-dadzhalya-chast-1/; "Шейх Фаузан о том, почему страдают мусульмане", начинающиеся словами: "Был спрошен шейх Солих аль-Фаузан" и заканчивающиеся словами: "призывая людей поклоняться мертвым и искажать имена и атрибуты Аллаха", расположенные по электронному адресу: https://shurarb.ru/articles/from-ell/sheikh-fauzan-o-tom-pochemu-stractayt-musu/; "Почему неверные направляются Аллахом против мусульман?", начинающиеся словами: "Вопрос: почему неверные направляются Аллахом против мусульман?" и заканчивающиеся словами: "Кто знает главную причину болезни, тот знает и ее лечение", расположенные по электронному адресу: https://shurarb.ru/qa/pochemu-nevernve-napravlyutsva-allakho/, за исключением сур, аятов и цитат из Корана, содержащихся в них (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 15.06.2017);

4609. Музыкальное произведение - аудиозапись группы "ХорСС" под названием "Земля Амурская" продолжительностью около 2 мин. 15 сек., начинается музыкой под бас-гитару и русскими словами песни, которую поет мужской голос: "Что случилось с землей...", оканчивается словом: "Убирайся", размещенное в сети Интернет по указанным адресам:

https://www.youtube.com/watch?v=e894oDK_fXI (ссылка для прослушивания аудиозаписи);

https://shami.biz/song/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%A1%D0%A1+%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F+%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81 %D0%BA%D0%B0%D1%8F.audio (ссылка для прослушивания и скачивания аудиозаписи);

http://naitimp3.ru/search/?query=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%A1%D0% A1%20%D0%97%D0%B5%D 0%BC%D0%BB%D1%8F%20% D0%90 %D0%BC%D1%83%D1% 80%D1%81% D0%BA %D0%B0%D1%8F (ссылка для прослушивания и скачивания аудиозаписи);

https://moosic/cc/mp3/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%A1%D0%A1+%D0%97%D0%B5%D0%BC%DO%BC%DO%BB%D1%8F+%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%8 0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F (ссылка для прослушивания и скачивания аудиозаписи) (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 13.04.2018);

4610. Видеоматериалы "Казаки создают свое государственное образование" (начинающиеся словами "Так мы собрались сегодня для решения очень важного вопроса..." и заканчивающегося словами "...где мы сможем жить по своим казачьим законам, по законам наших предков", продолжительностью 1 мин 25 сек.), "Казаки против оккупантов" (начинающиеся словами "А...ну, в общем, что казаки..." и заканчивающиеся словами "...но может эти "Кремлевские Людоеды" в меньшей степени, чем те, которые сейчас смотрят на Россию", продолжительностью 1 мин. 54 сек.), расположенные по электронным адресам: www.youtube.com/watch?v= BK9IiUDbBeA?,www.youtube.com/watch?v=WODERгCzTdg?, https://ok.ru/video/10269296005, https://www.youtube.com/watch?v =MwBzSKE9ycI, https://m.ok.ru/video/10269296005, https://www.youtobe.com/watch?v=qynzQ_y3-DM, https://www.youtube.com/watch?v=WF4HeLA7cBw (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 06.12.2017);

4611. Интернет-ресурс "Уфагубъ" http://www.ufagub.com (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 01.09.2010);

4612. Текстовый материал "Аллах готовит умму для победы", начинающийся словами: "Поэтому религия достигнет каждого континента, каждой страны и каждого города" и заканчивающийся словами" "Распределением фай занимается имам", размещенный в сети Интернет по электронному адресу https://refdb.ru/look/2792709.html, за исключением содержащихся в нем сур, аятов и цитат из Корана (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 15.06.2017);

4613. Видеофайлы - "Russia_88", "Russia_88 наше первое видео" и "Russia 88", размещенные Попелковским Е. А. в Интернет-сайте "www.vkontakte.ru" (заочное решение Солнцевского районного суда города Москвы от 15.07.2011);

4614. Книга Альфреда Розенберга "МИФ XX ВЕКА" (Харьков 2005 год) (решение Солнцевского районного суда города Москвы от 18.09.2012 и определение Солнцевского районного суда города Москвы от 21.02.2013);

4615. Информационный материал, расположенный в сети Интернет по адресу: http://fanat1k.ru/blog-35674.php (решение Первомайского районного суда г. Краснодара от 21.05.2015);

4616. Информационный материал - видеоматериал "Вот они чурки!", размещенный 27.06.2011 года в сети Интернет (решение Ленинского районного суда г. Кемерово от 29.03.2013);

4617. Информационный материал - видеоматериал "Железный порядок", размещенный 27.06.2011 года в сети Интернет (решение Ленинского районного суда г. Кемерово от 29.03.2013);

4618. Фотографии "фотография 4 из 25" (на которой изображена девочка славянской внешности и надпись "Убей чурку спаси русского ребенка"), размещенные 27.06.2011 года в сети Интернет (решение Ленинского районного суда г. Кемерово от 29.03.2013);

4619. Музыкальная композиция группы "Коловрат" KOLOVRAT 07 - Skinhead song (Песня скинхеда)", начинается со слов: Как-то раз я вчера негров "веселил", заканчивается словами "...в порошок сотру" (решение Вилючинского городского суда Камчатского края от 19.09.2018);

4620. Музыкальная композиция группы "Ансамбль Христа Спасителя и мать Сыра Земля": "Антифашистское чмо", начинается со слов: "Им проплатило жидье, им проплатило ворье.....", заканчивается словами: "Стой на мне лицом к стене на матери земле, лицом к стене" (решение Вилючинского городского суда Камчатского края от 19.09.2018);

4621. Музыкальная композиция группы "Ансамбль Христа Спасителя и мать Сыра Земля": "Нажрись за Русь!", начинается со слов: "За Русь в метро взорвусь....Докажи, что ты мужик и нажрись!....", заканчивается словами: "Кагором православным батюшка потчует меня каждый день!" (решение Вилючинского городского суда Камчатского края от 19.09.2018);

4622. Видеоролик "Ислам", размещенный на странице Интернет-сайта "В контакте" "Ильмир Баязитов" (vk/com/id38003422) продолжительностью 04 минуты 41 секунда (решение Ленинского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 29.06.2016);

4623. Видеоролик "Это сражение - сражение вероубеждений!", размещенный на странице Интернет-сайта "В контакте" "Ильмир Баязитов" (vk/com/id38003422) продолжительностью 04 минуты 51 секунда (решение Ленинского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 29.06.2016);

4624. Информационный материал в виде изображения с текстом "Хачи в печи" (изображение печи с буквой "В" в центре, слева от изображения текстовая надпись "ХАЧИ", справа от изображения текстовая надпись "ПЕЧИ", данные текстовые надписи окружены изображением огня) (решение Ленинского районного суда г. Чебоксары от 20.09.2018);

4625. Видеоролик "Отношение к иудеям...", размещенный на странице Интернет-сайта "В контакте" "Ильмир Баязитов" (vk/com/id38003422) продолжительностью 04 минуты 41 секунда (решение Ленинского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 29.06.2016);

4626. Текст листовки "Путин - чужой! Да здравствует Пеунова!" Что происходит с нами. Преступление против человечества. Систематизированная информация из открытых источников" на 4 печатных листах формата А4 (решение Ленинского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 14.12.2015);

4627. Брошюра "Качества моджахеда", издательства Исламского института "Кавказ" (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 05.03.2010);

4628. Брошюра "Ислам. Невежество народа и беспечность ученых. Выборы в Исламе", автор Абдул-Кадир Авда, перевод Шамсуддина Батукаева (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 05.03.2010);

4629. Брошюра "Вехи на пути Аллаха", автор Сейид Кутб (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 05.03.2010);

4630. Брошюра "Мусульмане очнитесь!", автор Абдулвадул Шалаби (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 05.03.2010);

4631. Листовка "Неужели до сих пор есть тот, кто не ведает о сущности испорченной тиранской республиканской системы?!" (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 05.03.2010);

4632. Листовка "Халифат не сопоставим с опредлением "свобода" и "демократический Ислам"!" (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 05.03.2010).

Изменения в федеральном списке экстремистских материалов

Пункт 3970 читать в следующей редакции:

3970. Тексты, аудио- и видеозаписи песен группы "РОНА" "Сохранить кровь", "Расовое смешение", "Правда о войне", "Совесть", "Тяжелый век", "За немцев", размещенные на интернет-страницах:

vk.com/audios175679021;vk.com/audios-7289484;

youtube.com/watch?v=3IvMUi4HS68;

youtube.com/watch?v=zKeV-2L_juQ;

huntereight.gdtoss.ru/hunter-audio/rona_pravda-o-vojne;

musico.cc/album/РОНА/ Правда+о+войне;

myzuka.fm/Album/287070/Rona-Pravda-O-Voine-2005 (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 12.08.2016 и определение Центрального районного суда г. Хабаровска от 01.03.2017).

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