Впервые в мире женщина стала матерью после пересадки матки от умершей

В Бразилии 32-летняя женщина стала матерью благодаря трансплантации матки от посмертного донора. Врачи говорят, что это первый в мире случай: ранее успешная пересадка матки лишь от живых доноров позволяла решить проблему бесплодия.

Подробности опубликованы в научном журнале Lancet. Трансплантация была произведена в сентябре 2016 года 32-летней женщине с врожденным отсутствием матки (так называемый синдром Майера-Рокитанского-Кустера-Хаузера). Женщина-донор скончалась от инсульта. Ей было 45 лет, у нее было трое детей.

Через семь месяцев после операции женщине сделали ЭКО, которое оказалось успешным. В декабре 2017 года с помощью кесарева сечения на свет появилась девочка весом 2,5 килограмма: она получила высокую оценку по шкале Апгар. В течение семи месяцев за ребенком наблюдали специалисты. Она развивалась хорошо. После родов донорскую матку женщине удалили.

Врачи говорят, что этот случай открывает возможности для материнства множеству бесплодных женщин без необходимости искать живого донора матки. После такой операции первый ребенок появился на свет 4 года назад.